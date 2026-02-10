Zdjelar preuzeo ulogu kapitena i držao govor igračima: Snimci iz svlačionice Partizana kakve dugo nismo videli

Fudbaleri Partizana vratili su se na pobednički kolosek proteklog vikenda, kada su sa 3:2 savladali Radnik iz Surdulice u 22. kolu Superlige.

Crno-beli su posle male drame došli do pobede protiv jednog od hita prvenstva. Nije bilo lako crno-belima, posebno nakon što su izgubili prvo mesto na tabeli već u prvom kolu prolećnog dela, a trener je bio pod velikim pritiskom, jer mu je "visila omča oko vrata" ukoliko ne pobedi. Pomoć je imao u "produženoj ruci" na terenu, a to je bio Saša Zdjelar. Iskusni bivši reprezentativac Srbije se ove zime vratio u Partizan, a ovo mu je bila prva utakmica koju je odigrao,