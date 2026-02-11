Devet mrtvih i 25 ranjenih u pucnjavi u školi u Kanadi
Policija za sada nije saopštila identitet žrtava i napadača, niti njihov pol i godine.
Najmanje devet ljudi je ubijeno, a 25 ranjeno, od kojih dvoje teško, u pucnjavi u srednjoj školi u gradu Tambler Ridž u Britanskoj Kolumbiji, u Kanadi.
Policija je u školi pronašla šestoro mrtvih, sedma žrtva je preminula na putu ka bolnici, a još dva tela pronađene su u kući blizu škole.
Napadač je takođe mrtav, a policija je saopštila da je povrede sam sebi naneo.
Policija do sada nije saopštila identitet žrtava i napadača ni njihove godine.
Vlasti kažu da znaju identitet napadača, ali nisu otkrile njegovo ime i pol.
Pucnjava se dogodila oko 13.20 sati po lokalnom vremenu.
Dok je na snazi bilo upozorenje stanovništvu da ostanu na bezbednom, osumnjičeni je opisan kao „žena smeđe kose u haljini“.
Kanadski premijer Mark Karni odustao je od planiranog puta u Nemačku, rekavši da je „slomljen užasnom pucnjavom“.
U školskom kompleksu su osnovna i srednja škola, iz kojih je evakuisano oko 1.000 učenika i nastavnika.
Grad Tambler Ridž, u kojem živi oko 2.400 ljudi, udaljen je od Vankuvera oko 1.200 kilometara i blizu je granice sa Albertom.
Poznat je po rudnicima uglja i vodopadima.
Tekst će biti dopunjen kako budu pristizale nove informacije.
(BBC News, 02.11.2026)