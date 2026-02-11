Devet mrtvih i 25 ranjenih u pucnjavi u školi u Kanadi

BBC News pre 31 minuta

Trent Ernst/Tumbler RidgeLines/via REUTERS Mesto pucnjave - škola u Tambler Ridžu

Najmanje devet ljudi je ubijeno, a 25 ranjeno, od kojih dvoje teško, u pucnjavi u srednjoj školi u gradu Tambler Ridž u Britanskoj Kolumbiji, u Kanadi.

Policija je u školi pronašla šestoro mrtvih, sedma žrtva je preminula na putu ka bolnici, a još dva tela pronađene su u kući blizu škole.

Napadač je takođe mrtav, a policija je saopštila da je povrede sam sebi naneo.

Policija do sada nije saopštila identitet žrtava i napadača ni njihove godine.

Vlasti kažu da znaju identitet napadača, ali nisu otkrile njegovo ime i pol.

Pucnjava se dogodila oko 13.20 sati po lokalnom vremenu.

Dok je na snazi bilo upozorenje stanovništvu da ostanu na bezbednom, osumnjičeni je opisan kao „žena smeđe kose u haljini“.

BBC

Kanadski premijer Mark Karni odustao je od planiranog puta u Nemačku, rekavši da je „slomljen užasnom pucnjavom“.

U školskom kompleksu su osnovna i srednja škola, iz kojih je evakuisano oko 1.000 učenika i nastavnika.

Trent Ernst/Tumbler RidgeLines/via REUTERS Škola u Tambler Ridžu

Grad Tambler Ridž, u kojem živi oko 2.400 ljudi, udaljen je od Vankuvera oko 1.200 kilometara i blizu je granice sa Albertom.

Poznat je po rudnicima uglja i vodopadima.

Tekst će biti dopunjen kako budu pristizale nove informacije.

