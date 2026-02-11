Đedović Handanović: Svetska banka zainteresovana za širi program podrške gasnom sektoru u Srbiji

Beta pre 2 sata

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović izjavila je danas da je Svetska banka zainteresovana za širi program podrške gasnom sektoru u Srbiji, u okviru kojeg bi u fazama mogli da obezbede finansiranje za izgradnju gasnih interkonekcija, jačanje postojeće gasne infrastrukuture unutar zemlje, kao i izgradnju novih skladišnih kapaciteta.

"Gas smatramo dugoročnim prelaznim gorivom na putu ka dekarbonizaciji, jer je bazna energija i neophodno je da gradimo infrastrukuru kako bismo ispunili ciljeve koje smo definisali strateškim dokumentima", kazala je ona nakon razgovora sa delegacijom Svetske banke.

Degaciju je predvodila menadžerka u oblasti energetike za Evropu i centralnu Aziju Stefani Gil, a razgovaralo se o programu podrške i finansiranju projekata u energetskom sektoru, sa fokusom na gasni sektor i energetsku efikasnost u Srbiji.

Ministarka je dodala je da je sa predstavnicima Svetske banke osim finansiranja, razgovarala i o tehničkoj podršci za razvoj projekata koji su u pripremnoj fazi, saopštilo je ministarstvo.

Ministarka je navela da su prioritetni infrastrukturni projekti u energetici određeni ažuriranim Polaznim osnovama plana razvoja energetske infrastrukture, koje je Vlada usvojila prethodne godine.

"Naš fokus u sektoru gasa sada je izgradnja gasne interkonecije sa Severnom Makedonijom, za koju imamo izrađenu studiju izvodljivosti, koja je i za našu i makedonsku deonicu finansirana EU sredstvima. Izgradnjom ove interkonekcije, otvaramo još jedan alternativni pravac za snabdevanje gasom", rekla je ona.

Đedović Handanović je naglasila da je Srbija ima nameru da nastavi projekat "Čista energija i energetska efikasnost za građane" (SURCE) koji se, kako je istakla, uspešno realizuje sa Svetskom bankom i u okviru kojeg se subvencionišu mere energetske efikanosti za domaćinstva.

"Do kraja 2027. ćemo dodeliti subvencije za oko 50.000 domaćinstava i cilj nam je da nastavimo sa ovim programom. Povećanjem energetske efikasnosti smanjujemo potrošnju i emisije štetnih gasova, a i uštede u kućnim budžetima građana koji energetski unaprede svoja domaćinstva uz pomoć države su osetne", kazala je Đedović Handanović.

Prema njenim rečima, osim za nastavak ovog programa, Svetska banka je zainteresovana i za finansiranje energetske sanacije javnih zgrada, poput škola, vrtića, bolnica, što bi osim ušteda u energiji koje mogu ići i do 50 odsto, kreiralo i nova radna mesta.

(Beta, 11.02.2026)