Predsednik parlamenta Tanzanije sa Vučićem razgovarao o bilateralnoj saradnji i jačanju dijaloga

Beta pre 10 minuta

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je danas sa predsednikom parlamenta Tanzanije Musom Azanom Zunguom o unapređenju političkog dijaloga dve zemlje.

Vučić je na Instagramu objavio da je sa Zunguom imao "dobar sastanak o jačanju bilateralne saradnje".

"Srbija pridaje veliki značaj partnerstvima sa afričkim državama sa kojima želimo da gradimo stabilne i dugoročne odnose zasnovane na međusobnom poverenju, poštovanju međunarodnog prava i solidarnosti naših naroda", dodaje se u objavi.

Predsednik Parlamenta Tanzanije koji boravi u poseti Srbiji juče je u Beogradu razgovarao i  i sa šefom srpske diplomatije Markom Đurićem, pored drugog i o ponovnom otvaranju ambasade Srbije u Tanzaniji koje se očekuje tokom ove godine.

Prvog dana posete, 9. februara sastao se i sa predsednicom Skupštine Srbije Anom Brnabić sa kojom je postignut dogovor o formiranju poslaničke grupe prijateljstva u Narodnoj skupštini. 

(beta/cmg)

(Beta, 11.02.2026)

