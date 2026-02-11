(Foto) haos u Tirani, gori na sve strane: Demonstranti bacali Molotovljeve koktele i baklje na zgradu Vlade: Povređeno šest policajca

Blic pre 5 sati
haos u Tirani, gori na sve strane: Demonstranti bacali Molotovljeve koktele i baklje na zgradu Vlade: Povređeno šest…

Šest policajaca pretrpelo je povrede tokom protesta u centru Tirane.

Demonstranti su bacali Molotovljeve koktele na zgradu vlade kao znak protesta protiv vicepremijerke. Šest policajaca povređeno je danas u sukobu sa demonstrantima tokom protesta u centru Tirane na koji je pozvala opozicija tražeći ostavku vicepremijerke Belinde Baluku zbog navodne korupcije, a okupljeni građani bacali su Molotovljeve koktele na zgradu vlade Albanije. Demonstranti su se, prenosi Juronjuz Albanija, najpre okupili ispred zgrade Vlade, gde su, nakon
