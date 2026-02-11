Neredi u Tirani: Demonstranti bacili Molotovljeve koktele na zgradu albanske vlade

Antivladini demonstranti sukobili su se večeras sa policijom u Tirani, glavnom gradu Albanije, gde su se hiljade ljudi okupile da traže ostavku zamenice premijera zbog navoda o korupciji.

Demonstranti su bacali molotovljeve koktele na zgradu vlade, a policija je uzvratila vodenim topovima u najnovijim nasilnim protestima koji postavljaju pretnju stabilnosti dugogodišnje vladavine premijera Edija Rame koja je počela 2013. godine, prenosi agencija Rojters. Političke tenzije eskalirale su od decembra kada je specijalno tužilaštvo optužio Raminu zamenicu Belindu Baluku za navodno mešanje u javni tender za vodeće inrastrukturne projekte i favorizovanje