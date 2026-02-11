Milica Todorović podelila sliku sa sinom: Neodoljiv trenutak iz porodičnog doma sve raznežio, mali Bogdan je drži za prst: "Naša ljubav" (foto)

Blic pre 2 sata
Milica Todorović podelila sliku sa sinom: Neodoljiv trenutak iz porodičnog doma sve raznežio, mali Bogdan je drži za prst…

Milicu smo danas uslikali ispred njene zgrade na Novom Beogradu kako šeta psa Uz fotografiju je podelila pesmu "Naša ljubav", od grupe Luna Milica Todorović podelila je prvu sliku sa sinom Bogdanom otkako su izašli iz porodilišta.

Pevačica je uslikala dečaka koji je ležao u kolevci i raznežila sve prizorom. Iako nije želela da otkriva lik novorođenog sina, Milica je uslikala kako je mali Bogdan drži za prst. "Bogdan", napisala je kratko uz emotikon plavog srca dodajući pesmu "Naša ljubav" od Lune. Ekipa "Blica" uslikala je Milicu Todorović danas u opuštenom izdanju i lepo raspoloženu dok je ispred svoje zgrade šetala psa Lolu. Nekoliko minuta je bila u šetnji po kraju na Novom Beogradu sa
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Ekskluzivni paparaco! Prve slike Milice Todorović sedam dana nakon porođaja: Zakamuflirana ispred zgrade šeta psa, evo kako…

Ekskluzivni paparaco! Prve slike Milice Todorović sedam dana nakon porođaja: Zakamuflirana ispred zgrade šeta psa, evo kako izgleda (foto, video)

Blic pre 3 sata
Povezane vesti »

Zabava, najnovije vesti »

Publika ne želi AI savršenstvo – želi čoveka

Publika ne želi AI savršenstvo – želi čoveka

Radar pre 47 minuta
Radmila kipti od besa zbog reči rodbine iz Srbije: Doputovala iz Nemačke na svadbu bratanice, pa je stavili na stubu srama…

Radmila kipti od besa zbog reči rodbine iz Srbije: Doputovala iz Nemačke na svadbu bratanice, pa je stavili na stubu srama zbog životnog brodoloma

Blic pre 32 minuta
"Biće teško, ali zbog porodice ću isplivati" Darko Lazić promenio život iz korena: "Kolege me ne slušaju" (video)

"Biće teško, ali zbog porodice ću isplivati" Darko Lazić promenio život iz korena: "Kolege me ne slušaju" (video)

Blic pre 37 minuta
Ana Kokić se zbunila na pitanje o Čedi i Aci: "Par, kako to mislite?", prokomentarisala političara i njegovog cimera…

Ana Kokić se zbunila na pitanje o Čedi i Aci: "Par, kako to mislite?", prokomentarisala političara i njegovog cimera: "Privlače pažnju" (video)

Blic pre 7 minuta
Parfem je idealan poklon za Dan zaljubljenih: Mali vodič da pogodite miris iz prve!

Parfem je idealan poklon za Dan zaljubljenih: Mali vodič da pogodite miris iz prve!

Kurir pre 7 minuta