"Zbog svojih opredeljenja plaćam cenu, prešlo je to i na Acu" Čeda Jovanović u javnosti sa cimerom: "Kuvali smo velikoj prijateljici Ceci Ražnatović" (video)

Blic pre 1 sat
"Zbog svojih opredeljenja plaćam cenu, prešlo je to i na Acu" Čeda Jovanović u javnosti sa cimerom: "Kuvali smo velikoj…

Čeda je istakao važnost održavanja svojih principa i ličnih vrednosti.

Aca je izrazio zahvalnost i uživanje u interakcijama sa Jovanovićem. Političar Čeda Jovanović i njegov cimer Aca Kos pojavili su se večeras na snimanju emisije Ognjena Amidžića. Čeda je bio u košulji i odelu, dok je Aca za ovu priliku poneo rolku, a pred kamerama su se dotakli folk dive Cece Ražnatović, kao i Jovanovićeve ćerke. - Nismo imali tremu pred emisiju, što bi? - rekao je Čeda. - Mi volimo iznenađenja. Slogan "odustaćemo nikad" sam počeo da koristim kad
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Ana Kokić se zbunila na pitanje o Čedi i Aci: "Par, kako to mislite?", prokomentarisala političara i njegovog cimera…

Ana Kokić se zbunila na pitanje o Čedi i Aci: "Par, kako to mislite?", prokomentarisala političara i njegovog cimera: "Privlače pažnju" (video)

Blic pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Čedomir JovanovićČeda JovanovićCeca RažnatovićCece Ražnatović

Zabava, najnovije vesti »

"Zbog svojih opredeljenja plaćam cenu, prešlo je to i na Acu" Čeda Jovanović u javnosti sa cimerom: "Kuvali smo velikoj…

"Zbog svojih opredeljenja plaćam cenu, prešlo je to i na Acu" Čeda Jovanović u javnosti sa cimerom: "Kuvali smo velikoj prijateljici Ceci Ražnatović" (video)

Blic pre 1 sat
Publika ne želi AI savršenstvo – želi čoveka

Publika ne želi AI savršenstvo – želi čoveka

Radar pre 3 sata
Radmila kipti od besa zbog reči rodbine iz Srbije: Doputovala iz Nemačke na svadbu bratanice, pa je stavili na stubu srama…

Radmila kipti od besa zbog reči rodbine iz Srbije: Doputovala iz Nemačke na svadbu bratanice, pa je stavili na stubu srama zbog životnog brodoloma

Blic pre 3 sata
"Biće teško, ali zbog porodice ću isplivati" Darko Lazić promenio život iz korena: "Kolege me ne slušaju" (video)

"Biće teško, ali zbog porodice ću isplivati" Darko Lazić promenio život iz korena: "Kolege me ne slušaju" (video)

Blic pre 3 sata
Ana Kokić se zbunila na pitanje o Čedi i Aci: "Par, kako to mislite?", prokomentarisala političara i njegovog cimera…

Ana Kokić se zbunila na pitanje o Čedi i Aci: "Par, kako to mislite?", prokomentarisala političara i njegovog cimera: "Privlače pažnju" (video)

Blic pre 3 sata