Devet mrtvih i 25 ranjenih u pucnjavi u školi u Kanadi

Danas pre 10 sati  |  BBC News na srpskom
Najmanje devet ljudi, a 25 ranjeno, od kojih dvoje teško, u pucnjavi u srednjoj školi u gradu Tambler Ridž u Britanskoj Kolumbiji, u Kanadi.

Policija je u školi pronašla šestoro mrtvih, sedma žrtva je preminula na putu ka bolnici, a još dva tela pronađene su u kući blizu škole. Napadač je takođe mrtav, a policija je saopštila da je povrede sam sebi naneo. Policija do sada nije saopštila identitet žrtava i napadača ni njihove godine. Vlasti kažu da znaju identitet napadača, ali nisu otkrile njegovo ime i pol. Pucnjava se dogodila oko 13.20 sati po lokalnom vremenu. Dok je na snazi bilo upozorenje
