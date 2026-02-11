Tačijeva duga lista zločina

Tužioci su u nastavku davanja završne reči na haškom suđenju bivšem vođi OVK Hašimu Tačiju i saoptuženima za ratne zločine na Kosovu i u Albaniji 1998-99. godine, zatražili da budu kažnjeni sa po 45 godina zatvora.

Ova grupa visokih vojno-političkih zvaničnika OVK optužena je da su 1998. bili prisutni na brojnim poprištima zločina nad Srbima, Romima i Albancima proglašenim za „kolaboracioniste“, uključujući i članove Demokratskog saveza Kosova Ibrahima Rugove. Za zločine u više od 40 pritvora OVK na Kosovu i na severu Albanije, zajedno sa Tačijem, optuženi su Kadri Veselji, Redžep Seljimi i Jakup Krasnići, vodeći članovi Glavnog štaba OVK. Zločini su počinjeni nad približno