Kina spremna da pomogne Kubi usled nestašice goriva: Avioni će će leteti

Kinesko ministarstvo spoljnih poslova danas je saopštilo da nema informacije da su kineski državljani ostali zaglavljeni na Kubi nakon obustava letova zbog nestašice goriva za avione.

Nestašića je izazvana američkom blokadom isporuka iz Venecuele. " Kina čvrsto podržava Kubu u očuvanju njenog nacionalnog suvereniteta i bezbednosti i protivi se stranim mešanjima", rekla je portparolka ministarstva spoljnih poslova Lin Đijan na konferenciji za novinare. "Uvek ćemo pružati podršku i pomoć kubanskoj strani u okviru naših mogućnosti", dodala je, prenosi Rojters. (Kurir.rs/Beta)