Prvi koraci premijerke Takaiči: Privremeno se ukida PDV na hranu! Pokušaće i reviziju ustava

Kurir pre 51 minuta  |  Beta)
Prvi koraci premijerke Takaiči: Privremeno se ukida PDV na hranu! Pokušaće i reviziju ustava

Premijerka Japana Sanae Takaiči, nakon ubedljive izborne pobede i dvotrećinske većine svoje Liberalno-demokratske partije u parlamentu, planira da pokuša reviziju ustava i privremeno ukine porez na dodatu vrednost na hranu, u skladu sa predizbornim obećanjima, piše japanski list Japan tajms.

Takaiči vidi reviziju ustava kao pitanje sudbine nacije, a parlamentarnu većinu kao jedinstvenu priliku da ustav prilagodi budućnosti Japana. Dosadašnji pokušaji izmene, fokusirani na član devet koji definiše Japan kao pacifističku zemlju bez ofanzivne vojske, nisu uspeli, uključujući i inicijativu njenog mentora, bivšeg premijera Šinza Abea. Za izmene je potrebna podrška dve trećine poslanika i većina građana na referendumu, a interesovanje javnosti za ovakvu
Otvori na kurir.rs

Pročitajte još

U San Francisku održan skup podrške milijaderima, privukao tridesetak ljudi

U San Francisku održan skup podrške milijaderima, privukao tridesetak ljudi

Radio 021 pre 1 dan
Stop porezu za milijardere: U San Francisku održan protest podrške FOTO/VIDEO

Stop porezu za milijardere: U San Francisku održan protest podrške FOTO/VIDEO

B92 pre 1 dan
U San Francisku održan protest podrške milijarderima: Privukao samo tridesetak ljudi

U San Francisku održan protest podrške milijarderima: Privukao samo tridesetak ljudi

Blic pre 1 dan
U San Francisku održan protest podrške milijaderima, privukao samo tridesetak ljudi

U San Francisku održan protest podrške milijaderima, privukao samo tridesetak ljudi

Euronews pre 1 dan
Tajlanđani birali poslanike i glasali na referendumu o ustavu

Tajlanđani birali poslanike i glasali na referendumu o ustavu

Politika pre 1 dan
U San Francisku održan skup podrške milijaderima, privukao tridesetak ljudi

U San Francisku održan skup podrške milijaderima, privukao tridesetak ljudi

Insajder pre 1 dan
„Marš za milijardere” u San Francisku, šačica ljudi na ulicama

„Marš za milijardere” u San Francisku, šačica ljudi na ulicama

Politika pre 1 dan

Ključne reči

Liberalno demokratska partijaPorezPDVReferendumJapan

Svet, najnovije vesti »

Prvi koraci premijerke Takaiči: Privremeno se ukida PDV na hranu! Pokušaće i reviziju ustava

Prvi koraci premijerke Takaiči: Privremeno se ukida PDV na hranu! Pokušaće i reviziju ustava

Kurir pre 51 minuta
Kina spremna da pomogne Kubi usled nestašice goriva: Avioni će će leteti

Kina spremna da pomogne Kubi usled nestašice goriva: Avioni će će leteti

Kurir pre 1 sat
Nadzvučna prednost Rusije: Tu-160M menja pravila igre

Nadzvučna prednost Rusije: Tu-160M menja pravila igre

Politika pre 1 sat
Otkriven najstariji alat za bušenje u Egiptu

Otkriven najstariji alat za bušenje u Egiptu

Politika pre 1 sat
Američki ministar saslušan u Senatu zbog veze sa epstajnom Lutnik pod pritiskom da podnese ostavku: "Nisam imao nikakav odnos…

Američki ministar saslušan u Senatu zbog veze sa epstajnom Lutnik pod pritiskom da podnese ostavku: "Nisam imao nikakav odnos sa njim"

Kurir pre 2 sata