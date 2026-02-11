Prvi koraci premijerke Takaiči: Privremeno se ukida PDV na hranu! Pokušaće i reviziju ustava

Premijerka Japana Sanae Takaiči, nakon ubedljive izborne pobede i dvotrećinske većine svoje Liberalno-demokratske partije u parlamentu, planira da pokuša reviziju ustava i privremeno ukine porez na dodatu vrednost na hranu, u skladu sa predizbornim obećanjima, piše japanski list Japan tajms.

Takaiči vidi reviziju ustava kao pitanje sudbine nacije, a parlamentarnu većinu kao jedinstvenu priliku da ustav prilagodi budućnosti Japana. Dosadašnji pokušaji izmene, fokusirani na član devet koji definiše Japan kao pacifističku zemlju bez ofanzivne vojske, nisu uspeli, uključujući i inicijativu njenog mentora, bivšeg premijera Šinza Abea. Za izmene je potrebna podrška dve trećine poslanika i većina građana na referendumu, a interesovanje javnosti za ovakvu