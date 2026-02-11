Blokada Ibarske magistrale u Mrčajevcima traje i dalje

Blokada Ibarske magistrale u mestu Mrčajevci kod Čačka, koju su u 13 časova organizovali proizvođači mleka i poljoprivrednici iz okoline Čačka i Kraljeva - traje i dalje.

Blokada protiče bez incidenata. Većina pripadnika policije se povukla sa blokade i ostalo je desetak uniformisanih policajaca, kao i saobraćajna policija. Saobraćajna policija u Čačaku i Kraljevu preusmerava danas saobraćaj tako da na delu Ibarske magistrale, na kome je blokada, nema zaustavljnih automobila. Proizvođači mleka i poljoprivrednici blokirali su Ibarsku magistralu sa oko 100 traktora, zbog sve težeg položaja domaćih prozvođča mesa i mleka. Oni od Vlade