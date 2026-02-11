Zbog smrti devojčice nakon operacije krajnika još jedan protest u Čačku, direktor bolnice u podneo ostavku

Zbog smrti četvorogodišnje devojčica E.M. iz Čačka, koja je preminula u ponedeljak na Institutu za majku i dete, nakon što je iz Opšte bolnice u Čačku transportovana za Beograd usled komplikacija nakon operacije trećeg krajnika, Više javno tužilaštvo u tom gradu pokrenulo je istragu.

Tužilaštvo je naložilo obdukciju tela devojčice, kao i da se izvrše toksikološe analize i preduzmu i druge mere i radnje radi utvrđivanja svih okolnosti u vezi tog događaja. Zbog smrti devojčice, građani Čačka su sinoć drugi dan za redom održali protest ispred upravne zgrade čačanske bolnice. Prema nezvaničnim informacijama, devojčici se pogoršalo stanje nakon operacije, a prilikom buđenja iz anestezije. Kako navode, devojčica je po prijemu u bolnicu imala uredan