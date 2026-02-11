Zbog smrti devojčice nakon operacije krajnika još jedan protest u Čačku, direktor bolnice u podneo ostavku

NIN pre 32 minuta  |  Beta
Zbog smrti devojčice nakon operacije krajnika još jedan protest u Čačku, direktor bolnice u podneo ostavku

Zbog smrti četvorogodišnje devojčica E.M. iz Čačka, koja je preminula u ponedeljak na Institutu za majku i dete, nakon što je iz Opšte bolnice u Čačku transportovana za Beograd usled komplikacija nakon operacije trećeg krajnika, Više javno tužilaštvo u tom gradu pokrenulo je istragu.

Tužilaštvo je naložilo obdukciju tela devojčice, kao i da se izvrše toksikološe analize i preduzmu i druge mere i radnje radi utvrđivanja svih okolnosti u vezi tog događaja. Zbog smrti devojčice, građani Čačka su sinoć drugi dan za redom održali protest ispred upravne zgrade čačanske bolnice. Prema nezvaničnim informacijama, devojčici se pogoršalo stanje nakon operacije, a prilikom buđenja iz anestezije. Kako navode, devojčica je po prijemu u bolnicu imala uredan
Otvori na nin.rs

Povezane vesti »

Direktor bolnice u Čačku dao ostavku: Veliki broj građana negoduje i kaže - doktor Dejan Dabić je vrhunski stručnjak

Direktor bolnice u Čačku dao ostavku: Veliki broj građana negoduje i kaže - doktor Dejan Dabić je vrhunski stručnjak

RINA pre 17 minuta
Direktor bolnice u Čačku dao ostavku: Veliki broj građana negoduje i kaže - muka roditelja koristi se u političke svrhe…

Direktor bolnice u Čačku dao ostavku: Veliki broj građana negoduje i kaže - muka roditelja koristi se u političke svrhe, hirurga koji je operisao dete ne pominju jer je podržao studente

RINA pre 42 minuta
Direktor bolnice u Čačku dao ostavku: Veliki broj građana negoduje i kaže - doktor Dabić je vrhunski stručnjak

Direktor bolnice u Čačku dao ostavku: Veliki broj građana negoduje i kaže - doktor Dabić je vrhunski stručnjak

RINA pre 32 minuta
Zajednica uz roditelje u Čačku: čekaju se vanredne kontrole i inspekcije kojima se nedovoljno veruje

Zajednica uz roditelje u Čačku: čekaju se vanredne kontrole i inspekcije kojima se nedovoljno veruje

Mašina pre 1 sat
Hirurg o smrti devojčice u Čačku i opasnostima "rutinskih" operacija: "Preoperativna priprema je najvažnija"

Hirurg o smrti devojčice u Čačku i opasnostima "rutinskih" operacija: "Preoperativna priprema je najvažnija"

Euronews pre 1 sat
Primarijus sa Instituta za majku i dete: Najkritičnija su 24 sata nakon operacije krajnika

Primarijus sa Instituta za majku i dete: Najkritičnija su 24 sata nakon operacije krajnika

Morava info pre 1 sat
„Zašto je umrla četvorogodišnja devojčica?“: Drugi dan protesta ispred bolnice u Čačku

„Zašto je umrla četvorogodišnja devojčica?“: Drugi dan protesta ispred bolnice u Čačku

Vreme pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

ČačakTužilaštvoInstitut za majku i deteprotestidevojcica

Društvo, najnovije vesti »

Doktori o smrti devojčice u Čačku: Lekarske greške ne treba da budu tabu tema - ali malo je prostora da se ovde desila

Doktori o smrti devojčice u Čačku: Lekarske greške ne treba da budu tabu tema - ali malo je prostora da se ovde desila

N1 Info pre 7 minuta
Kancelarija za IT i eUpravu: Jednostavna provera stanja poreza na imovinu i plaćanje na Portalu LPA

Kancelarija za IT i eUpravu: Jednostavna provera stanja poreza na imovinu i plaćanje na Portalu LPA

N1 Info pre 7 minuta
Svadbarski kupus – tradicionalni domaći specijalitet koji se polako krčka do savršenstva

Svadbarski kupus – tradicionalni domaći specijalitet koji se polako krčka do savršenstva

Danas pre 2 minuta
Izvršni direktor Boston Dajnemiksa odlazi sa funkcije: Hjundai ubrzava razvoj robota

Izvršni direktor Boston Dajnemiksa odlazi sa funkcije: Hjundai ubrzava razvoj robota

Blic pre 2 minuta
Norveški biatlonac osvojio olimpijsku bronzu, pa u TV intervjuu zaplakao i priznao da je varao devojku

Norveški biatlonac osvojio olimpijsku bronzu, pa u TV intervjuu zaplakao i priznao da je varao devojku

Euronews pre 7 minuta