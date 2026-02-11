Komo posle penala eliminisao Napoli u četvrtfinalu Kupa Italije

Politika pre 2 sata
Komo posle penala eliminisao Napoli u četvrtfinalu Kupa Italije

Vanja Milinković-Savić branio je ceo meč, zaustavio jedan penal, a bio i strelac u penal seriji

NAPULj – Fudbaleri Koma plasirali su se u polufinale Kupa Italije, pošto su večeras kao gosti savladali Napoli posle penala 1:1 - 7:6. Martin Baturina je takođe sa 11 metara doneo prednost Komu, a izjednačio je Antonio Vergara u 46. minutu. Vanja Milinković-Savić branio je ceo meč, zaustavio jedan penal, a bio i strelac u penal seriji. Komo će u polufinalu igrati protiv Intera, prenosi Tanjug. U drugom polufinalu sastaće se Atalanta i pobednik meča Bolonja - Lacio.
Otvori na politika.rs

Povezane vesti »

Kup Nemačke: Frajburg posle penala pobedio Hertu i plasirao se u polufinale

Kup Nemačke: Frajburg posle penala pobedio Hertu i plasirao se u polufinale

Kurir pre 6 minuta
Komo utišao Napulj: Gosti posle penala izbacili Napoli iz Kupa Italije

Komo utišao Napulj: Gosti posle penala izbacili Napoli iz Kupa Italije

Kurir pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalInterTanjugBolonjaItalijaLacioNapoli

Sport, najnovije vesti »

Kup Nemačke: Frajburg posle penala pobedio Hertu i plasirao se u polufinale

Kup Nemačke: Frajburg posle penala pobedio Hertu i plasirao se u polufinale

Kurir pre 6 minuta
Komo utišao Napulj: Gosti posle penala izbacili Napoli iz Kupa Italije

Komo utišao Napulj: Gosti posle penala izbacili Napoli iz Kupa Italije

Kurir pre 1 sat
Sandra Kolaković nova selektorka rukometašica Srbije

Sandra Kolaković nova selektorka rukometašica Srbije

Telegraf pre 1 sat
Beogradski dvoranski miting: Španović pozvala publiku da dođe u što većem broju

Beogradski dvoranski miting: Španović pozvala publiku da dođe u što većem broju

Kurir pre 2 sata
Komo posle penala eliminisao Napoli u četvrtfinalu Kupa Italije

Komo posle penala eliminisao Napoli u četvrtfinalu Kupa Italije

Politika pre 2 sata