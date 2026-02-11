Komo posle penala eliminisao Napoli u četvrtfinalu Kupa Italije

Vanja Milinković-Savić branio je ceo meč, zaustavio jedan penal, a bio i strelac u penal seriji

NAPULj – Fudbaleri Koma plasirali su se u polufinale Kupa Italije, pošto su večeras kao gosti savladali Napoli posle penala 1:1 - 7:6. Martin Baturina je takođe sa 11 metara doneo prednost Komu, a izjednačio je Antonio Vergara u 46. minutu. Vanja Milinković-Savić branio je ceo meč, zaustavio jedan penal, a bio i strelac u penal seriji. Komo će u polufinalu igrati protiv Intera, prenosi Tanjug. U drugom polufinalu sastaće se Atalanta i pobednik meča Bolonja - Lacio.