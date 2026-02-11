Kup Nemačke: Frajburg posle penala pobedio Hertu i plasirao se u polufinale

Kurir pre 3 sata
Kup Nemačke: Frajburg posle penala pobedio Hertu i plasirao se u polufinale

Fudbaleri Frajburga plasirali su se u polufinale Kupa Nemačke, pošto su večeras u četvrtfinalu, na gostujućem terenu u Berlinu, posle boljeg izvođenja penala pobedili Hertu 6:5, nakon što je posle regularnog dela utakmice i produžetka rezultat bio 1:1.

Jedini gol u regularnom delu meča je u sedmom minutu postigao napadač Herte Fabijan Reze, ali je on posle gledanja snimka putem VAR tehnologije poništen zbog ofsajda. Regularni deo završen je rezultatom 0:0, što je utakmicu odvelo u produžetak. Prednost Frajburgu u produžetku doneo je Juito Suzuki golom u 96. minutu, a izjednačenje Herti Reze pogotkom u 104. minutu. Golove za Frajburg u penal seriji postigli su Vinčenco Grifo, Matijas Ginter, Maksimilijan Egeštajn,
Komo utišao Napulj: Gosti posle penala izbacili Napoli iz Kupa Italije

Kurir pre 4 sati
Komo posle penala eliminisao Napoli u četvrtfinalu Kupa Italije

Politika pre 5 sati
