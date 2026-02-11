Međedović posle dva taj-brejka do drugog kola u Roterdamu

Ušao je u glavni žreb kao „laki luzer”, a odigrao je neverovatan meč

ROTERDAM – Srpski teniser Hamad Međedović plasirao se u drugo kolo ATP turnira u Roterdamu, pošto je večeras savladao Belgijanca Zizua Bergsa rezultatom 7:6 (7:5), 7:6 (7:5). Međedović je ušao u glavni žreb kao „laki luzer”, a odigrao je neverovatan meč - u prvom setu je spašavao set loptu, a u drugom nije iskoristio servis za meč, prenosi Tanjug. Turnir u Roterdamu, iz serije 500, igra se za nagradni fond od 2.462.660 evra.