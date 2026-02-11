Sprečene likvidacije u Beogradu: Snajper, rakete i eksploziv u rukama pripadnika „kavačkog klana“

Velika akcija policije sprečila atentate

U koordinisanoj akciji Višeg javnog tužilaštva u Beogradu i Uprave kriminalističke policije (UKP) sprečene su likvidacije koje je, prema operativnim saznanjima istražnih organa, na teritoriji Srbije planirala organizovana kriminalna grupa povezana sa takozvanim „kavačkim klanom“. Kako pišu beogradski mediji, u sinošnjoj akciji u Beogradu uhapšena su trojica osumnjičenih, kod kojih je pronađeno osam kilograma kokaina, manja količina marihuane, ali i arsenal oružja i