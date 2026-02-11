Bulevar utopija

Radar pre 48 minuta  |  Mića Vujičić
Bulevar utopija

Poznati reditelj rekonstruisao je u Parizu njujorški atelje Džozefa Kornela

Umetnik Džozef Kornel (1903–1972) postao je omiljen po svojim malim, zastakljenim „kutijama-senkama“, ispunjenim najrazličitijim predmetima pronađenim na ulicama Njujorka, po antikvarnim knjižarama i starinarnicama. Sakupljao je obične tričarije – kazao bi neko – čak đubre, pa ređao odabrane stvari u „kutije“ i preko njih naposletku nanosio osamnaest do dvadeset slojeva farbe. Živeo je s majkom i bratom invalidom u drvenoj kućici na Bulevaru utopija u Kvinsu i
