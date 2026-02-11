NBS: Bruto devizne rezerve u januaru skoro 29,4 milijarde evra

Radio 021 pre 1 sat  |  Beta
NBS: Bruto devizne rezerve u januaru skoro 29,4 milijarde evra

Narodna banka Srbije (NBS) saopštila je da su bruto devizne rezerve Srbije na kraju januara 2026. iznosile 29,39 milijardi evra i u odnosu na kraj decembra 2025. povećane su za 388,4 miliona evra.

Ovaj iznos deviznih rezervi obezbeđuje pokrivenost novčane mase M1 od 167,6 odsto i 6,8 meseci uvoza robe i usluga, što je više nego dvostruko iznad standarda kojim se utvrđuje adekvatan nivo pokrivenosti uvoza robe i usluga deviznim rezervama, navedeno je u saopštenju. Neto devizne rezerve (bruto devizne rezerve umanjene za devizna sredstva banaka po osnovu obavezne rezerve, obaveze prema Međunarodnom monetarnom fondu po osnovu aranžmana i drugim osnovima) na
Otvori na 021.rs

Povezane vesti »

Bruto devizne rezerve NBS na kraju januara 29,396 milijardi evra

Bruto devizne rezerve NBS na kraju januara 29,396 milijardi evra

Blic pre 2 sata
Bruto devizne rezerve na kraju januara 29,39 milijardi evra

Bruto devizne rezerve na kraju januara 29,39 milijardi evra

Biznis.rs pre 3 sata
Devizne rezerve dvostruko iznad standarda: Rezerve zlata na rekordnom nivou

Devizne rezerve dvostruko iznad standarda: Rezerve zlata na rekordnom nivou

B92 pre 4 sati
NBS: Bruto devizne rezerve na kraju januara 29,39 milijardi evra

NBS: Bruto devizne rezerve na kraju januara 29,39 milijardi evra

Forbes pre 5 sati
Devizne rezerve Srbije na kraju januara 29,39 mlrd EUR

Devizne rezerve Srbije na kraju januara 29,39 mlrd EUR

Ekapija pre 5 sati
Bruto devizne rezerve NBS na kraju januara 29,396 milijardi evra

Bruto devizne rezerve NBS na kraju januara 29,396 milijardi evra

Euronews pre 5 sati
Srbija povećala zalihe zlata i deviza Rezerve NBS na kraju januara veće za 390 miliona evra u odnosnu na decembar, pola tone…

Srbija povećala zalihe zlata i deviza Rezerve NBS na kraju januara veće za 390 miliona evra u odnosnu na decembar, pola tone zlata više u trezoru

Dnevnik pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

NBSNarodna BankaNarodna Banka Srbije

Ekonomija, najnovije vesti »

Prosipanje mleka i blokada puta u Mrčajevcima: Mlekari traže zaštitu domaće proizvodnje (FOTO)

Prosipanje mleka i blokada puta u Mrčajevcima: Mlekari traže zaštitu domaće proizvodnje (FOTO)

Insajder pre 7 minuta
Blokada Ibarske u Mrčajevcima još traje, blokada magistrale Kragujevac–Kraljevo završena

Blokada Ibarske u Mrčajevcima još traje, blokada magistrale Kragujevac–Kraljevo završena

N1 Info pre 37 minuta
Energetski pasoši obavezni do 2032. godine – Srbija u tranziciji daleko iza EU

Energetski pasoši obavezni do 2032. godine – Srbija u tranziciji daleko iza EU

Biznis.rs pre 32 minuta
Vlada predstavila tim za investicione projekte do 2030. godine: Konačan plan predstavljaju Vučiću

Vlada predstavila tim za investicione projekte do 2030. godine: Konačan plan predstavljaju Vučiću

Nedeljnik pre 12 minuta
Rekordna nautička sezona na rekama u Srbiji

Rekordna nautička sezona na rekama u Srbiji

Ekapija pre 42 minuta