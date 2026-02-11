Međedović uspešan u prvom kolu Roterdama

Srpski teniser Hamad Međedović savladao je Belgijanca Zizua Bergsa u prvom kolu turnira u Roterdamu rezultatom 2:0, po setovima 7:6 (7:5) i 7:6 (7:5).

Duel je trajao skoro dva i po sata, a Međedović je do trijumfa došao boljim odlukama u prelomnim delovima oba seta. Prvi set je bio veoma uzbudljiv i trajao je sat i pet minuta. Međedović je imao dva brejka zaostatka i gubio sa 5:2, ali je uspeo da se vrati i izbori taj-brejk. Neizvesno je bilo i u dodatnom gemu, a jedan mini brejk bio je dovoljan Međedoviću da povede. U drugom setu su brejkovi razmenjeni u 11. i 12. gemu, a srpski teniser je ponovo bio bolji za