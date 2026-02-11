Uhapšen na prelazu Šid, u autobusu pronađeno 2.000 paklica cigareta

RTS pre 34 minuta
Uhapšen na prelazu Šid, u autobusu pronađeno 2.000 paklica cigareta

Policija je na graničnom prelazu Šid, na izlasku iz Srbije, prilikom pregleda autobusa kojim je upravljao osumnjičeni E. N., u skrivenom delu vozila pronašla 2.000 paklica cigareta bez akciznih markica, saopštio je MUP.

Pedeset devetogodišnji E. N. iz Bujanovca je uhapšen zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo krijumčarenja, navodi se u saopštenju MUP-a. Određeno mu je zadržavanje do 48 sati i uz krivičnu prijavu, biće priveden nadležnom tužilaštvu. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Odeljenja za borbu protiv korupcije, nastaviće dalji rad na suzbijanju krijumčarenja na teritoriji Republike Srbije, zaključuje MUP.
