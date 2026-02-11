ATP Roterdam: Hamad kao srećni dobitnik eliminisao 39. na svetu

Dejvis kup reprezentativac Srbije Hamad Međedović plasirao se u osminu finala ATP turnira iz serije 500 u Roterdamu.

Novopazarac je u glavni žreb u Holandiji upao kao srećni gubitnik, a potom je u prvom kolu u dva seta (7:6(5), 7:6(5)) za dva časa i 20 minuta savladao Belgijanca Zizua Bergsa. Međedović, koji je 79. na ATP listi, u prvom setu nadoknadio je dva brejka zaostatka protiv 40 pozicija bolje rangiranog rivala (2:5) i potom slavio u taj-brejku. On je u drugom setu vodio sa 6:5 i servirao za meč, ali je do pobede stigao u taj-brejku, u kojem je gubio sa 3:5. U osmini