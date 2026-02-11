Data centri širom sveta troše struju koliko i cela Velika Britanija

RTV pre 4 sati  |  Tanjug
Data centri širom sveta troše struju koliko i cela Velika Britanija

BEOGRAD - Data centri troše oko 1,5 odsto svetske električne energije što je ekvivalentno potrošnji cele Velike Britanije, a samo mali deo te energije odlazi direktno na veštačku inteligenciju (AI) iako njen udeo eksponencijalno raste.

Ako postoji resurs koji određuje tempo AI revolucije, to je električna energija, pa se sa sigurnošću može izneti tvrdnja da AI modeli ne žive "u oblaku" već žive na struji, navodi se u najnovijem broju biltena Makroekonomske analize i trendovi (MAT) u analiza "AI i globalna trka za energijom, vodom i metalima". Do kraja decenije, potražnja za električnom energijom u data centrima mogla bi da se udvostruči i to najviše zahvaljujući veštačkoj inteligenciji. Globalno
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Paradoks veštačke inteligencije - AI kao "spas i prokletstvo"

Paradoks veštačke inteligencije - AI kao "spas i prokletstvo"

B92 pre 32 minuta
AI ili ljudi: U ovoj trci ne pobeđuje onaj ko ima najbrži algoritam nego struju, vodu i metale

AI ili ljudi: U ovoj trci ne pobeđuje onaj ko ima najbrži algoritam nego struju, vodu i metale

Forbes pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Velika Britanija

Društvo, najnovije vesti »

Na današnji dan 11. februar

Na današnji dan 11. februar

Beta pre 2 minuta
Naslovne strane za sredu, 11. februar 2026. godine

Naslovne strane za sredu, 11. februar 2026. godine

Beta pre 7 minuta
Osvojio olimpijsku bronzu i celom svetu rekao: 'Prevario sam ljubav mog života, kajem se'

Osvojio olimpijsku bronzu i celom svetu rekao: 'Prevario sam ljubav mog života, kajem se'

BBC News pre 22 minuta
Naslovne strane za sredu, 11. februar 2026. godine

Naslovne strane za sredu, 11. februar 2026. godine

Serbian News Media pre 11 minuta
Zemljotres uznemirio Bujanovčane, epicentra u okolini Prizrena

Zemljotres uznemirio Bujanovčane, epicentra u okolini Prizrena

Bujanovačke pre 7 minuta