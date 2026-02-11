Ivana Španović pobedila u troskoku na Beogradskom mitingu

BEOGRAD - Srpska atletičarka Ivana Španović pobedila je danas u troskoku na Beogradskom mitingu (Belgrade Indoor Meeting), koji se održava u Atletskoj dvorani na Banjici.

Španović je pobedila skokom od 14,27 metara, koji je ostvarila u trećoj seriji. Ona je dva puta oborila rekord Beogradskog mitinga, u prvoj (14,19 metara) i u trećoj seriji (14,27). Španović je prestupila u drugoj seriji. Srpska atletičarka je u četvrtoj seriji zabeležila rezultat od 13,63 metra, u petoj 13,33 m, dok je u šestoj prestupila. Drugo mesto osvojila je Šveđanka Maja Askag sa preskočenih 13,79 metara. Treća pozicija pripala je Aleksandriji Mitrović iz