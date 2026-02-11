Ivana Španović pobedila u troskoku na Beogradskom mitingu

RTV pre 1 sat  |  Tanjug
Ivana Španović pobedila u troskoku na Beogradskom mitingu

BEOGRAD - Srpska atletičarka Ivana Španović pobedila je danas u troskoku na Beogradskom mitingu (Belgrade Indoor Meeting), koji se održava u Atletskoj dvorani na Banjici.

Španović je pobedila skokom od 14,27 metara, koji je ostvarila u trećoj seriji. Ona je dva puta oborila rekord Beogradskog mitinga, u prvoj (14,19 metara) i u trećoj seriji (14,27). Španović je prestupila u drugoj seriji. Srpska atletičarka je u četvrtoj seriji zabeležila rezultat od 13,63 metra, u petoj 13,33 m, dok je u šestoj prestupila. Drugo mesto osvojila je Šveđanka Maja Askag sa preskočenih 13,79 metara. Treća pozicija pripala je Aleksandriji Mitrović iz
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Ivana Španović: Lepo je da dodamo još jednu pobedu u kolekciju

Ivana Španović: Lepo je da dodamo još jednu pobedu u kolekciju

Danas pre 33 minuta
Uživo, miting Zlatne lige u Beogradu: Milica Gardašević preuzela prvo mesto u skoku udalj

Uživo, miting Zlatne lige u Beogradu: Milica Gardašević preuzela prvo mesto u skoku udalj

Mondo pre 7 minuta
Ivana Španović domaćoj publici poklonila rekord Beogradskog mitinga u troskoku

Ivana Španović domaćoj publici poklonila rekord Beogradskog mitinga u troskoku

RTS pre 7 minuta
Bravo! Milica Gardašević pobedila u skoku udalj na Belgrade Indoor Meetingu, postavila rekord sezone

Bravo! Milica Gardašević pobedila u skoku udalj na Belgrade Indoor Meetingu, postavila rekord sezone

Telegraf pre 2 minuta
Ivanu Španović pitali o Novaku Đokoviću i Olimpijskim igrama u Los Anđelesu: "Imamo o čemu da mislimo..."

Ivanu Španović pitali o Novaku Đokoviću i Olimpijskim igrama u Los Anđelesu: "Imamo o čemu da mislimo..."

Telegraf pre 42 minuta
Trijumf Ivane Španović uz rekord takmičenja

Trijumf Ivane Španović uz rekord takmičenja

Danas pre 53 minuta
Briljantan dan za Ivanu Španović! Postavljen rekord na "Belgrade Indoor mitingu"

Briljantan dan za Ivanu Španović! Postavljen rekord na "Belgrade Indoor mitingu"

Sportske.net pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

AtletikaIvana Španović

Sport, najnovije vesti »

Ivana Španović: Lepo je da dodamo još jednu pobedu u kolekciju

Ivana Španović: Lepo je da dodamo još jednu pobedu u kolekciju

Danas pre 33 minuta
Ukrajinski olimpijac prkosi zabrani MOK-a

Ukrajinski olimpijac prkosi zabrani MOK-a

BBC News pre 23 minuta
Rade piše: Ako se košarkom ne baviš iz ljubavi, onda je batali…

Rade piše: Ako se košarkom ne baviš iz ljubavi, onda je batali…

Sport klub pre 27 minuta
Damjanović pred Leverkuzenom, evo koliko će zaraditi Zvezda!

Damjanović pred Leverkuzenom, evo koliko će zaraditi Zvezda!

Sportske.net pre 7 minuta
Ukrajinski olimpijac prkosi zabrani MOK-a

Ukrajinski olimpijac prkosi zabrani MOK-a

Danas pre 28 minuta