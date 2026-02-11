Angelina, Milica i Ivana pobedile u Beogradu
Sputnik pre 1 sat
Srpske atletičarke Angelina Topić, Milica Gardašević i Ivana Španović pobedile su na Beogradskom atletskom turniru u dvorani.
Topić je do pobede stigla skokom 1,96 metara. Tim skokom je postavila i rekord turnira u Beogradu koji se svake godine održava od 2016. godine. Srpkinja je visinu 1,96 preskočila iz trećeg, poslednjeg pokušaja, čime je iza sebe ostavila Mariju Vuković. Crnogorka je tako ostala druga sa preskočenih 1,94. Trećeplasirana je bila Ukrajinka Irina Geraščenko sa skokom 1,91. Pre Angeline Topić, pobede na mitingu u Beogradu ostvarile su i Milica Gardašević u skoku