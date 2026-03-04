Lalatović pred Crvenu zvezdu: Sudija da pokaže onu stvar

Opet za Pazarce četvrtfinale sa Crvenom zvezdom u takmičenju uz koje najčešće ide epitet što označava maksimalnu masovnost.

Tako je bilo i lani, kada su beogradski crveno-beli na “Rajku Mitiću” trijumfom od 2:1 zakoračili ka trofeju i duploj kruni. Doduše, borba za mesto u najboljem kvartetu Mozzart Bet Kupa Srbije za sezonu 2025/26 vodiće se kraj Jošanice (četvrtak, 14.45), a to je već značajna razlika u odnosu na prošlu godinu. Mnogo toga je drugačije u odnosu na prve dane prethodnog aprila, kada je sastav Vladana Milojevića nadigrao momke Vladimira Gaćinovića. Sada Plave vodi Nenad