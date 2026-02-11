Konstituisana skupština u Prištini, Slavko Simić potpredsednik; Osmani dala mandat Kurtiju za formiranje nove vlade privremenih institucija

RTV pre 22 minuta  |  Tanjug
Konstituisana skupština u Prištini, Slavko Simić potpredsednik; Osmani dala mandat Kurtiju za formiranje nove vlade…

PRIŠTINA - U Prištini je večeras završena konstituttivna sednica skupštine privremenih institucija, na kojoj su potvđeni mandati poslanicima i izabrani predsednik i pet potpredsednika skupštine.

Za predsednika skupštine izabrana je Aljbuljena Hadžiju, koju je predložila stranka sa najvećim brojem mandata, Samopredeljenje. Hadžiju je najavila da će večeras biti održana još jedna sednica skupštine, o izboru vlade. Na konstitutivnoj sednici izabrano je i pet potpredsednika, a za potpredsednika skupštine iz srpske zajednice izabran je Slavko Simić, koga je predložila Srpska lista, koja ima devet od 10 mandata zagarantovanih za Srbe. Za izbor potpredsednika
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Osmani dala Kurtiju mandat za sastav nove Vlade Kosova

Osmani dala Kurtiju mandat za sastav nove Vlade Kosova

Insajder pre 17 minuta
Konstituisana skupština u Prištini: Aljbuljena Hadžiju na čelu parlamenta, Slavko Simić potpredsednik

Konstituisana skupština u Prištini: Aljbuljena Hadžiju na čelu parlamenta, Slavko Simić potpredsednik

Insajder pre 46 minuta
Osmani dala mandat Kurtiju da formira novu vladu tzv. države Kosovo

Osmani dala mandat Kurtiju da formira novu vladu tzv. države Kosovo

Euronews pre 12 minuta
Osmani dala mandat Kurtiju za formiranje nove vlade Kosova

Osmani dala mandat Kurtiju za formiranje nove vlade Kosova

Newsmax Balkans pre 7 minuta
Konstituisan novi saziv skupštine u Prištini, Osmani poverila mandat Kurtiju

Konstituisan novi saziv skupštine u Prištini, Osmani poverila mandat Kurtiju

RTS pre 7 minuta
Aljbulena Hadžiju izabrana za predsednicu Skupštine Kosova, Slavko Simić potpredsednik

Aljbulena Hadžiju izabrana za predsednicu Skupštine Kosova, Slavko Simić potpredsednik

N1 Info pre 1 sat
Aljbulena Hadžiju predsednica Skupštine Kosova, Slavko Simić potpredsednik iz Srpske liste

Aljbulena Hadžiju predsednica Skupštine Kosova, Slavko Simić potpredsednik iz Srpske liste

Beta pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

KosovoVanredni izboriRezultati izboraUstavni sudMetohijaKosovo i MetohijaPrištinaIzboriSrpska lista

Politika, najnovije vesti »

"Da odnosi Srbije i Kine napreduju brzinom konja u galopu" Vučić se oglasio povodom Kineske nove godine: "Neka večno traje"

"Da odnosi Srbije i Kine napreduju brzinom konja u galopu" Vučić se oglasio povodom Kineske nove godine: "Neka večno traje"

Blic pre 22 minuta
Nova predsednica kosovske skupštine očekuje da se bivši lideri OVK kojima se sudi u Hagu vrate na Kosovo

Nova predsednica kosovske skupštine očekuje da se bivši lideri OVK kojima se sudi u Hagu vrate na Kosovo

Danas pre 27 minuta
Vukadinović: Vlast se stabilizovala, ali društvo nije – ključna bitka biće za apstinente

Vukadinović: Vlast se stabilizovala, ali društvo nije – ključna bitka biće za apstinente

Danas pre 47 minuta
EU produžila mandat Petera Sorensena i predstavnice EU za ljudska prava

EU produžila mandat Petera Sorensena i predstavnice EU za ljudska prava

Danas pre 42 minuta
Vučić sutra u Ankari razgovara s Erdoganom

Vučić sutra u Ankari razgovara s Erdoganom

Danas pre 1 sat