Konstituisana skupština u Prištini, Slavko Simić potpredsednik; Osmani dala mandat Kurtiju za formiranje nove vlade privremenih institucija

PRIŠTINA - U Prištini je večeras završena konstituttivna sednica skupštine privremenih institucija, na kojoj su potvđeni mandati poslanicima i izabrani predsednik i pet potpredsednika skupštine.

Za predsednika skupštine izabrana je Aljbuljena Hadžiju, koju je predložila stranka sa najvećim brojem mandata, Samopredeljenje. Hadžiju je najavila da će večeras biti održana još jedna sednica skupštine, o izboru vlade. Na konstitutivnoj sednici izabrano je i pet potpredsednika, a za potpredsednika skupštine iz srpske zajednice izabran je Slavko Simić, koga je predložila Srpska lista, koja ima devet od 10 mandata zagarantovanih za Srbe. Za izbor potpredsednika