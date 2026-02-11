Konstitutivna sednica skupštine privremenih prištinskih institucija

RTV pre 2 sata  |  Tanjug
PRIŠTINA - Konstitutivna sednica skupštine privremenih prištinskih institucija biće održana danas, a na njoj treba da budu izabrani predsednik i pet potpredsednika skupštine.

Vanredni izbori za skupštinu održani su 28. decembra prošle godine, pošto posle redovnih izbora održanih u februaru nije izabrana vlada. Centralna izborna komisije u Prištini u ponedeljak je potvrdila rezultate izbora, prema kojima je najviše mandata osvojilo Samoopredeljenje i to 57, a najveća srpska stranka na Kosovu i Metohiji, Srpska lista, osvojila je devet od 10 mandata zagarantovanih za srpsku zajednicu. Početak konstitutivne sednice bio je zakazan za 12
