Radnici Apoteka Beograd ponovo protestovali pred Vladom Srbije, traže razgovor sa premijerom

Serbian News Media pre 2 sata
Radnici Apoteka Beograd ponovo protestovali pred Vladom Srbije, traže razgovor sa premijerom

Radnici Apoteka „Beograd“ protestovali su danas ispred Vlade Srbije zbog neisplaćenih devet zarada i predali zahtev za razgovor sa premijerom Srbije Đurom Macutom, kako bi se rešio status te ustanove.

Predsednica sindikata „Opstanak“, Jelena Šikuljak rekla je za Betu da će radnici te ustanove svaki dan dolaziti na protest pred Vladu Srbije dok ih ne primi premijer Macut. „Ovaj problem sa Apotekama ‘Beograd’ mora pod hitno da se reši jer nam je neisplaćeno devet zarada“, rekla je Šikuljak. Dodala je da apoteke od 1. septembra 2025. prodaju lekove isključivo iz zaliha jer nisu sklopljeni novi jednogodišnji ugovori sa dobavljačima. Zalihe lekova su, prema njenim
Otvori na snm.rs

Povezane vesti »

Protest radnika Apoteke Beograd: Sindikat podržao obustavu rada, najavljena tužba Ustavnom sudu

Protest radnika Apoteke Beograd: Sindikat podržao obustavu rada, najavljena tužba Ustavnom sudu

Insajder pre 7 minuta
Radnici Apoteka Beograd najavili obustavu rada i radikalizaciju protesta

Radnici Apoteka Beograd najavili obustavu rada i radikalizaciju protesta

Forbes pre 8 minuta
(Foto) Protest zaposlenih Apoteke Beograd zbog devet neisplaćenih plata: Traže hitan sastanak sa Macutom i Malim

(Foto) Protest zaposlenih Apoteke Beograd zbog devet neisplaćenih plata: Traže hitan sastanak sa Macutom i Malim

Newsmax Balkans pre 58 minuta
Protest radnika Apoteke "Beograd": Devet meseci bez plate, traže razgovor sa Macutom

Protest radnika Apoteke "Beograd": Devet meseci bez plate, traže razgovor sa Macutom

N1 Info pre 2 sata
Radnici Apoteka Beograd ponovo protestovali pred Vladom Srbije, traže razgovor sa premijerom

Radnici Apoteka Beograd ponovo protestovali pred Vladom Srbije, traže razgovor sa premijerom

Beta pre 2 sata
Radnici Apoteke Beograd najavljuju obustavu rada, traže svojih devet plata

Radnici Apoteke Beograd najavljuju obustavu rada, traže svojih devet plata

Danas pre 2 sata
Radnici Apoteka ‘Beograd’ protestovali pred Vladom Srbije, traže razgovor sa premijerom Macutom

Radnici Apoteka ‘Beograd’ protestovali pred Vladom Srbije, traže razgovor sa premijerom Macutom

Serbian News Media pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Vlada SrbijePremijer SrbijeSindikat

Društvo, najnovije vesti »

Suđenje Danasu i Cenzolovci: Kaić tuži medije, nije odgovorio na poziv novinara niti je tekst demantovao

Suđenje Danasu i Cenzolovci: Kaić tuži medije, nije odgovorio na poziv novinara niti je tekst demantovao

Cenzolovka pre 12 minuta
Otkazana tribina u Nišu na kojoj je trebalo da govore Zdenko Tomanović, Bojana Savović i Rodoljub Šabić

Otkazana tribina u Nišu na kojoj je trebalo da govore Zdenko Tomanović, Bojana Savović i Rodoljub Šabić

N1 Info pre 43 minuta
Petković pisao međunarodnoj zajednici da zaustavi nastavak progona Srba

Petković pisao međunarodnoj zajednici da zaustavi nastavak progona Srba

RTV pre 8 minuta
Dekan niškog Pravnog o otkazanoj tribini: Imala bi političku konotaciju

Dekan niškog Pravnog o otkazanoj tribini: Imala bi političku konotaciju

N1 Info pre 17 minuta
Protest radnika Apoteke Beograd: Sindikat podržao obustavu rada, najavljena tužba Ustavnom sudu

Protest radnika Apoteke Beograd: Sindikat podržao obustavu rada, najavljena tužba Ustavnom sudu

Insajder pre 7 minuta