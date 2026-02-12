"Lob City" Oly i sudije prevelik zalogaj za Zvezdu VIDEO

B92 pre 10 minuta
"Lob City" Oly i sudije prevelik zalogaj za Zvezdu VIDEO

Košarkaši Crvene zvezde poraženi su na gostovanju Olimpijakosu rezultatom 92:86 u meču 28. kola Evrolige.

Nakon tri pobede u nizu u "bratskim" derbijima, crveno-beli su doživeli poraz. Drugi uzastopno u elitnom takmičenju nakon serije od pet trijumfa u nizu. Najefikaksniji kod Zvezde je i na ovom meču bio Džordan Nvora sa 21 poenom (šest skokova). Džered Batler je dodao 15, a Kodi Miler-Mekintajer 11 poena uz osam skokova. Po devet su imali Čima Moneke (osam skokova), Donatas Motiejunas i Džoel Bolomboj. Na drugoj strani se istakao Saša Vezenkov sa 23 poena i osam
Otvori na b92.net

Povezane vesti »

Vezenkov slomio Zvezdin otpor, sudije malo pogurale Olimpijakos!

Vezenkov slomio Zvezdin otpor, sudije malo pogurale Olimpijakos!

Sport klub pre 11 minuta
Zvezda propuštala prilike, Olimpijakos slavio u Pireju

Zvezda propuštala prilike, Olimpijakos slavio u Pireju

RTS pre 10 minuta
Bajern pao posle produžetaka u Tel Avivu, Pariz pokorio Barselonu, Valensija lako sa Asvelom

Bajern pao posle produžetaka u Tel Avivu, Pariz pokorio Barselonu, Valensija lako sa Asvelom

Sportske.net pre 10 minuta
Diskutabilne sudijske odluke koštale Zvezdu: Olimpijakos se revanširao za poraz u Beogradu!

Diskutabilne sudijske odluke koštale Zvezdu: Olimpijakos se revanširao za poraz u Beogradu!

Hot sport pre 20 minuta
Ovo je tabela Evrolige posle meča Zvezde: Poraz od Olimpijakosa može skupo da košta

Ovo je tabela Evrolige posle meča Zvezde: Poraz od Olimpijakosa može skupo da košta

Mondo pre 25 minuta
Zvezda posle rovovske bitke pala u Pireju: Olimpijakos slavio u neizvesnoj završnici, crveno-beli propustili šansu za veliki…

Zvezda posle rovovske bitke pala u Pireju: Olimpijakos slavio u neizvesnoj završnici, crveno-beli propustili šansu za veliki brejk!

Kurir pre 10 minuta
Poraz Zvezde u Pireju! Olimpijakos na krilima Saše Vezenkova savladao beogradske crveno-bele

Poraz Zvezde u Pireju! Olimpijakos na krilima Saše Vezenkova savladao beogradske crveno-bele

Večernje novosti pre 10 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaCrvena ZvezdaEvroligaOlimpijakos

Sport, najnovije vesti »

(VIDEO) Da li sudije oštetile Zvezdu protiv Olimpijakosa?

(VIDEO) Da li sudije oštetile Zvezdu protiv Olimpijakosa?

Danas pre 6 minuta
Zvezda jurila Olimpijakos ceo meč, ali nije uspela da dođe do pobede

Zvezda jurila Olimpijakos ceo meč, ali nije uspela da dođe do pobede

Danas pre 26 minuta
Kraj za Hamada Međedovića u Roterdamu

Kraj za Hamada Međedovića u Roterdamu

Danas pre 1 sat
Čović pričao o tome da li je „najuren“ iz Zvezde i otkrio da nema nikave odnose sa sadašnjom upravom crveno-belih

Čović pričao o tome da li je „najuren“ iz Zvezde i otkrio da nema nikave odnose sa sadašnjom upravom crveno-belih

Danas pre 1 sat
Veljko Paunović: „Jaka grupa, ali i mi smo jaki, treba da verujemo u sebe“

Veljko Paunović: „Jaka grupa, ali i mi smo jaki, treba da verujemo u sebe“

Danas pre 51 minuta