"Lob City" Oly i sudije prevelik zalogaj za Zvezdu VIDEO

Košarkaši Crvene zvezde poraženi su na gostovanju Olimpijakosu rezultatom 92:86 u meču 28. kola Evrolige.

Nakon tri pobede u nizu u "bratskim" derbijima, crveno-beli su doživeli poraz. Drugi uzastopno u elitnom takmičenju nakon serije od pet trijumfa u nizu. Najefikaksniji kod Zvezde je i na ovom meču bio Džordan Nvora sa 21 poenom (šest skokova). Džered Batler je dodao 15, a Kodi Miler-Mekintajer 11 poena uz osam skokova. Po devet su imali Čima Moneke (osam skokova), Donatas Motiejunas i Džoel Bolomboj. Na drugoj strani se istakao Saša Vezenkov sa 23 poena i osam