Masovno ubistvo u Kanadi: Među žrtvama i šestoro dece

Osumnjičeni za masovno ubistvo je 18-godišnjak koji se predstavljao i oblačio kao žensko. Ubijeno osam ljudi, među njima petoro dece u školi i još jedno dete - polubrat osumnjičenog - u kući. Neki od ranjenih u teškom stanju.

pre 47 minuta
Gradić na zapadu Kanade koji je zadesila velika tragedija

Osamnaestogodišnja osoba je osumnjičena za pucnjavu u kojoj je ubijeno osam ljudi, a desetine ranjene u Britanskoj Kolumbiji, na zapadu Kanade.

Policija je saopštila da je Džesi Van Rutselar pronađen mrtav na licu mesta od posledica prostrelne povrede koju je sam sebi naneo.

Motiv napada još nije poznat.

Šest ljudi je ubijeno, a najmanje 25 ranjeno u srednjoj školi u gradu Tambler Ridž.

Još dvoje ljudi - majka osumnjičenog (39) i njegov polubrat (11) - pronađeni su mrtvi u obližnjoj kući.

U školi su ubijeni: 39-godišnja prosvetna radnica, tri učenice od po 12 godina i dva učenika - jedan 12, a drugi 13 godina.

Vlasti su saopštile da je Van Rutselar rođen kao biološki muškarac, ali da se predstavljao kao žena.

To objašnjava policijsko upozorenje lokalnom stanovništvu dok je još trajao napad u kojem je osumnjičeni opisan kao „žena smeđe kose u haljini“.

Pucnjava se dogodila 11. februara oko 13.20 sati po lokalnom vremenu.

Tambler Ridž ima oko 2.400 stanovnika, a njegova srednja škola ima 160 učenika od 7. do 12. razreda.

Grad je poznat po rudnicima uglja i vodopadima.

Ovo je bila najsmrtonosnija pucnjava u Kanadi od 2020. godine, kada je naoružani čovek u pokrajini Nova Škotska ubio 13 ljudi i podmetnuo požare u kojima je poginulo još devet ljudi.

mapa kanade, mapa mesta u kanadi gde je bila pucnjava
BBC

Ko je osumnjičeni?

„Džesi je rođen kao biološki muškarac koji je pre otprilike šest godina počeo da nosi žensku odeću“, rekao je Dvajn Makdonald, zamenik komesara Kraljevske kanadske konjičke policije (RCMP).

Najpre se desila pucnjava u kući, a osumnjičeni je zatim otišao u obližnju školu, rekao je Makdonald.

Vlasti ne veruju da su drugi osumnjičeni umešani u pucnjave.

Policija je saopštila da su tokom proteklih nekoliko godina više puta posećivali porodični dom osumnjičenog, a neki pozivi su se odnosili na probleme mentalnog zdravlja.

Van Rutselar je bio poznat policiji i „obratili smo se“ sistemu javnog zdravstva kako bismo „razumeli kakve su interakcije mogle da se odvijaju“, rekao je premijer Britanske Kolumbije Dejvid Ebi na konferenciji za novinare.

Osumnjičeni je ranije imao važeću dozvolu za oružje koja je u međuvremenu istekla, rekao je Makdonald.

Policija je saopštila da je Van Rutselar napustio srednju školu Tambler Ridž pre četiri godine.

pucnjava u školi u kanadi
Trent Ernst/Tumbler RidgeLines/via REUTERS
Mesto pucnjave - škola u Tambler Ridžu

Ministarka javne bezbednosti i generalna pravobraniteljka Britanske Kolumbije Nina Kriger rekla je da su policajci stigli u srednju školu Tambler Ridž „u roku od dva minuta“ od prijema poziva o pucnjavi.

Tako brza reakcija „nesumnjivo“ je spasila mnoge živote, dodala je.

Kanadski premijer Mark Karni rekao je da je „slomljen užasnom pucnjavom“.

Zbog ove tragedije je otkazao odlazak u Nemačku na Minhensku konferenciju o bezbednosti.

Učenici i nastavnici „bili su svedoci nečuvene okrutnosti“, rekao je Karni.

Gradonačelnik Tambler Ridža, Daril Krakovka, rekao je novinarima da je zajednica „jedna velika porodica“.

„Ponudite uho kada nekome treba vaše uho.

„Ponudite rame kada nekome treba vaše rame. Zagrlite nekoga“, rekao je on u emotivnom obraćanju.

(BBC News, 02.12.2026)

