'Najusamljenija' ovca više nije sama
Fiona je 2023. spašena sa strmih litica u Škotskoj. Bila je vrlo gojazna i nije bila u dobrom zdravstvenom stanju. Ipak, tri godine kasnije dobila je blizance.
Ovca, nekada opisivana kao najusamljenija u Velikoj Britaniji, prvi put se ojagnjila.
Nju je 2023. uočio kajakaš, ukazavši da je zarobljena u podnožju strme litice Škotskog gorja - Hajlenda.
Usledila je operacija spasavanja, a potom su je odveli na farmu Dalskone na jugu Škotske, što je ubrzo postao njen novi dom.
Ovca Fiona, kako su je potom nazvali, ojagnjila je blizance - muško i žensko jagnje.
„Porođaj je prošao veoma dobro", rekao je farmer Ben Best, za BBC.
„Bilo je izazovno", ali se ojagnjila prirodnim putem i ona se „fantastično snalaze“.
Fiona je dobila ime posle priče o drugoj ovci, pronađenoj kako živi sama na Novom Zelandu pre nekoliko godina.
Ova novozelandska životinja je dobila ime po liku princeze Fione iz animiranog filma Šrek, te je i njena 'rođaka' iz Škotske dobila isto ime.
Fiona nije bila u dobrom stanju kada je stigla na farmu i bila je gojazna.
Više od dve godine kasnije, na farmi je doneta odluka da bi bilo dobro da se porodi.
Dugo su razmišljali o tome da li Fiona treba da ima jagnjad, ali je odluka delimično doneta i zato što nije uspela da ostvari kontakt sa drugim ovcama.
„Ona nikada nije prihvatila nijednu drugu ovcu.
„Uvek se izdvajala sa strane, pa je i to jedan od razloga što smo je stavili među jaganjce, jer smo želeli da ima malu porodicu.
„Upravo takvu vezu smo tražili", ukazuje Ben.
Jaganjci još nemaju imena.
„Imamo dečaka i devojčicu što je savršeno, a postoji mnogo predloga da ih nazovemo po Šrekovovoj i Fioninoj deci".
U filmu, Šrek i Fiona imaju trojke: Fergus, Farkl i Felicija.
Priznao je da su brinuli kako će reagovati na to što će imati sopstvenu jagnjad, ali ih je „odmah prihvatila".
„Lizala ih je i pokazivala koliko ih obožavala.
„Kada vidite tu vezu i ljubav koju ima prema njima, onda je jasno da smo doneli pravu", dodao je.
Od njenog dolaska 2023, farma prati Fionin razvoj i redovno na društvenim mrežama objavljuje njeno stanje.
Njen slučaj je pomogao i u pokretanju kampanje za skretanje pažnje na mentalno zdravlje kao posledici usamljenosti u poljoprivredi.
Fiona sada ima novu ulogu, kojoj se, izgleda, veoma raduje.
