‘Najusamljenija’ ovca više nije sama

Ovca, nekada opisivana kao najusamljenija u Velikoj Britaniji, prvi put se ojagnjila.

Nju je 2023. uočio kajakaš, ukazavši da je zarobljena u podnožju strme litice Škotskog gorja - Hajlenda.

Usledila je operacija spasavanja, a potom su je odveli na farmu Dalskone na jugu Škotske, što je ubrzo postao njen novi dom.

Ovca Fiona, kako su je potom nazvali, ojagnjila je blizance - muško i žensko jagnje.

„Porođaj je prošao veoma dobro", rekao je farmer Ben Best, za BBC.

„Bilo je izazovno", ali se ojagnjila prirodnim putem i ona se „fantastično snalaze“.

Fiona je dobila ime posle priče o drugoj ovci, pronađenoj kako živi sama na Novom Zelandu pre nekoliko godina.

Ova novozelandska životinja je dobila ime po liku princeze Fione iz animiranog filma Šrek, te je i njena 'rođaka' iz Škotske dobila isto ime.

Fiona nije bila u dobrom stanju kada je stigla na farmu i bila je gojazna.

Više od dve godine kasnije, na farmi je doneta odluka da bi bilo dobro da se porodi.

Dugo su razmišljali o tome da li Fiona treba da ima jagnjad, ali je odluka delimično doneta i zato što nije uspela da ostvari kontakt sa drugim ovcama.

„Ona nikada nije prihvatila nijednu drugu ovcu.

„Uvek se izdvajala sa strane, pa je i to jedan od razloga što smo je stavili među jaganjce, jer smo želeli da ima malu porodicu.

„Upravo takvu vezu smo tražili", ukazuje Ben.

Jaganjci još nemaju imena.

„Imamo dečaka i devojčicu što je savršeno, a postoji mnogo predloga da ih nazovemo po Šrekovovoj i Fioninoj deci".

U filmu, Šrek i Fiona imaju trojke: Fergus, Farkl i Felicija.

Priznao je da su brinuli kako će reagovati na to što će imati sopstvenu jagnjad, ali ih je „odmah prihvatila".

„Lizala ih je i pokazivala koliko ih obožavala.

„Kada vidite tu vezu i ljubav koju ima prema njima, onda je jasno da smo doneli pravu", dodao je.

Od njenog dolaska 2023, farma prati Fionin razvoj i redovno na društvenim mrežama objavljuje njeno stanje.

Njen slučaj je pomogao i u pokretanju kampanje za skretanje pažnje na mentalno zdravlje kao posledici usamljenosti u poljoprivredi.

Fiona sada ima novu ulogu, kojoj se, izgleda, veoma raduje.

