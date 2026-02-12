BBC vesti na srpskom

'Najusamljenija' ovca više nije sama

Fiona je 2023. spašena sa strmih litica u Škotskoj. Bila je vrlo gojazna i nije bila u dobrom zdravstvenom stanju. Ipak, tri godine kasnije dobila je blizance.

BBC News pre 9 minuta  |  Đankarlo Rinaldi - BBC,
Fiona sa muškim i ženskim jagnjetom
Dalscone Farm

Ovca, nekada opisivana kao najusamljenija u Velikoj Britaniji, prvi put se ojagnjila.

Nju je 2023. uočio kajakaš, ukazavši da je zarobljena u podnožju strme litice Škotskog gorja - Hajlenda.

Usledila je operacija spasavanja, a potom su je odveli na farmu Dalskone na jugu Škotske, što je ubrzo postao njen novi dom.

Ovca Fiona, kako su je potom nazvali, ojagnjila je blizance - muško i žensko jagnje.

„Porođaj je prošao veoma dobro", rekao je farmer Ben Best, za BBC.

„Bilo je izazovno", ali se ojagnjila prirodnim putem i ona se „fantastično snalaze“.

Fiona je dobila ime posle priče o drugoj ovci, pronađenoj kako živi sama na Novom Zelandu pre nekoliko godina.

Ova novozelandska životinja je dobila ime po liku princeze Fione iz animiranog filma Šrek, te je i njena 'rođaka' iz Škotske dobila isto ime.

Fiona nije bila u dobrom stanju kada je stigla na farmu i bila je gojazna.

Više od dve godine kasnije, na farmi je doneta odluka da bi bilo dobro da se porodi.

Dugo su razmišljali o tome da li Fiona treba da ima jagnjad, ali je odluka delimično doneta i zato što nije uspela da ostvari kontakt sa drugim ovcama.

„Ona nikada nije prihvatila nijednu drugu ovcu.

„Uvek se izdvajala sa strane, pa je i to jedan od razloga što smo je stavili među jaganjce, jer smo želeli da ima malu porodicu.

„Upravo takvu vezu smo tražili", ukazuje Ben.

Jaganjci još nemaju imena.

„Imamo dečaka i devojčicu što je savršeno, a postoji mnogo predloga da ih nazovemo po Šrekovovoj i Fioninoj deci".

U filmu, Šrek i Fiona imaju trojke: Fergus, Farkl i Felicija.

Pogledajte fotografije jagnjića

Crno jagnje na senu gleda u kameru
Dalscone Farm
Ovca i malo crno jagnje
Dalscone Farm
Ovca, ispod nje je jedno crno jagnje
Dalscone Farm

Priznao je da su brinuli kako će reagovati na to što će imati sopstvenu jagnjad, ali ih je „odmah prihvatila".

„Lizala ih je i pokazivala koliko ih obožavala.

„Kada vidite tu vezu i ljubav koju ima prema njima, onda je jasno da smo doneli pravu", dodao je.

Od njenog dolaska 2023, farma prati Fionin razvoj i redovno na društvenim mrežama objavljuje njeno stanje.

Njen slučaj je pomogao i u pokretanju kampanje za skretanje pažnje na mentalno zdravlje kao posledici usamljenosti u poljoprivredi.

Fiona sada ima novu ulogu, kojoj se, izgleda, veoma raduje.

Pogledajte video: Jarići kao lek za smirivanje živaca

(BBC News, 02.12.2026)

BBC News

Povezane vesti »

Ključne reči

Velika BritanijaŠkotskaFarma

