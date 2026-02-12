Smrt još jednog pacijenta u Čačku, Zaštitnik građana kontroliše rad Ministarstva zdravlja

Beta pre 12 minuta

Zaštitnik građana je danas saopštio da je pokrenuo "ispitni postupak ocene zakonitosti i pravilnosti rada" Ministarstva zdravlja povodom informacija da je jedan 38-godišnjak umro u postoperativnom toku posle hirurške intervencije u Opštoj bolnici Čačak što je druga smrt u čačanskoj bolnici od početka februara.

U okviru pokrenutog postupka, kako se navodi u saopštenju, od Ministarstva zdravlja je zatraženo da u zakonom propisanom roku dostavi pismeno izjašnjenje o relevantnim činjenicama i okolnostima, kao i nalaze i izveštaje sprovedenog inspekcijskog nadzora i vanredne spoljne provere kvaliteta stručnog rada navedene zdravstvene ustanove.

Ministarstvo zdravlja donelo je privremene mere u Opštoj bolnici u Čačku pošto je 4. februara u toj ustanovi operisana četvorogodišnja Ema M, koja je umrla neposredno posle intervencije na trećem krajniku, a u noći 11. na 12. februar je umro i muškarac (38) koji je takođe bio na operaciji krajnika.

"Pacijent se, iako nije naš osiguranik, samostalno prijavio na navedenu hiruršku intervenciju zbog disajnih problema od kojih je godinama imao tegobe, svestan rizika same intervencije zbog ostalih pridruženih bolesti od kojih je bolovao", rečeno je u bolnici u Čačku.

(Beta, 12.02.2026)