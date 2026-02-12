Anabela otišla čim je Gagi došao da poseti ćerku u Turskoj Nina Đogani otkrila sve posle operacije nosa: "Stigao tata, a mama..." (foto)

Nakon operacije, Nina je pokazala svoj izgled sa zavojem na nosu, spominjući oticanje.

Nina je na društvenim mrežama delila trenutke sa ocem tokom ručka. Nina Đogani, ćerka pevačice Anabele Atijas, otišla je u Tursku, gde je operisala nos. Majka je sve vreme bila sa njom, a napustila ju je čim je došao Ninin otac, Gagi Đogani, koji se odavno razveo od Anabele. Nina je snimala oca za društvene mreže dok su bili na ručku, a od Anabele nije bilo ni traga ni glasa. - Mama završila smenu u Turskoj, pa došao tata - napisala je Nina Đogani u opisu. Označila