Nemačka šalje borbene jedinice na Grenland Alarmne patrole sačinjene od eurofajtera stižu da brane ostrvo od Trampa: Zna se i tačno kad stižu

Avioni će biti stacionirani na Islandu, a nemački doprinos će se verovatno povećavati tokom narednih nedelja.

Velika Britanija planira povećanje broja svojih vojnika u Norveškoj sa 1.000 na 2.000 u naredne tri godine. Nemačka će se u prvom koraku uključiti u NATO misiju oko Grenlanda sa četiri "eurofajtera", najavio je danas ministar odbrane te zemlje Boris Pistorijus u Briselu. Prema najavama, dve borbene jedinice po dva aviona mogle bi već krajem nedelje biti premeštene u arktički region, prenosi Špigel. Detalji će biti razmotreni sutra na sastanku ministara odbrane