"On je manijak, psihički oboleo čovek koji mi maltretira dete": Majka Teodore Delić besna kao ris, oplela po Nenadu - Odmah se oglasila njegova porodica

Blic pre 20 minuta
"On je manijak, psihički oboleo čovek koji mi maltretira dete": Majka Teodore Delić besna kao ris, oplela po Nenadu - Odmah se…

Optužila ga je za fizičko i psihičko zlostavljanje svoje ćerke tokom rijalitija.

Saopštila je da je već dva puta prijavila Nenada policiji zbog njegovog postupanja. Od ranije je poznato da majka rijaliti učesnice Teodore Delić nema lepo mišljenje o svom zetu Nenadu Macanoviću Bebici, a ona se danas oglasila i nije birala reči za zeta. Slavica nije mogla da se odluči koji će pre ružni epitet da upotrebi za svog zeta Nenada Macanovića Bebicu, a sada se oglasila i njegova majka Slavica. - Teodora njega štiti i nju je sramota od celog sveta i cele
Otvori na blic.rs

Blic »

Izabrana nova vlada u Prištini Kurti premijer, Rašić ministar, oglasila se Srpska lista: "Nećemo podržati"

Izabrana nova vlada u Prištini Kurti premijer, Rašić ministar, oglasila se Srpska lista: "Nećemo podržati"

Blic pre 14 minuta
"Željko hoće da je šiša nasred Terazija, ne treba nam ona" Braja otkrio kako je na početku odbio saradnju sa Cecom, u sve…

"Željko hoće da je šiša nasred Terazija, ne treba nam ona" Braja otkrio kako je na početku odbio saradnju sa Cecom, u sve umešan njegov kolega

Blic pre 1 satjoš 1 povezana
„Sve što radiš, na kraju pripada publici”: Priča Jamesa Van Der Beeka, koji će večno biti zaneseni Dawson jedne mladosti…

„Sve što radiš, na kraju pripada publici”: Priča Jamesa Van Der Beeka, koji će večno biti zaneseni Dawson jedne mladosti

Blic pre 1 sat
Pronašao novčanik sa parama i dokumentima, pa rešio da ga vrati vlasniku - nije ni slutio da će ga "zaviti u crno", čak ni…

Pronašao novčanik sa parama i dokumentima, pa rešio da ga vrati vlasniku - nije ni slutio da će ga "zaviti u crno", čak ni policajci nisu znali šta ih je snašlo

Blic pre 10 minuta
Kad se iz nekog razloga vratiš kod roditelja, a već si uveliko odrastao: Šta preživljava generacija napred-nazad i kako se…

Kad se iz nekog razloga vratiš kod roditelja, a već si uveliko odrastao: Šta preživljava generacija napred-nazad i kako se prilagoditi

Blic pre 35 minuta
Blic »

Zabava, najnovije vesti »

Pronašao novčanik sa parama i dokumentima, pa rešio da ga vrati vlasniku - nije ni slutio da će ga "zaviti u crno", čak ni…

Pronašao novčanik sa parama i dokumentima, pa rešio da ga vrati vlasniku - nije ni slutio da će ga "zaviti u crno", čak ni policajci nisu znali šta ih je snašlo

Blic pre 10 minuta
"Čula sam se sa Milicom Todorović" Jovana Pajić progovorila o koleginici, pa se osvrnula na otmicu Daniela Kajmakoskog…

"Čula sam se sa Milicom Todorović" Jovana Pajić progovorila o koleginici, pa se osvrnula na otmicu Daniela Kajmakoskog: "Pošast vlada" (video)

Blic pre 5 minuta
"Preko Seke Aleksić sam ti disao za vrat" Kompozitor iznenadio Cecu priznanjem pred kamerama: "Sabotirao sam duet"

"Preko Seke Aleksić sam ti disao za vrat" Kompozitor iznenadio Cecu priznanjem pred kamerama: "Sabotirao sam duet"

Blic pre 50 minuta
"On je manijak, psihički oboleo čovek koji mi maltretira dete": Majka Teodore Delić besna kao ris, oplela po Nenadu - Odmah se…

"On je manijak, psihički oboleo čovek koji mi maltretira dete": Majka Teodore Delić besna kao ris, oplela po Nenadu - Odmah se oglasila njegova porodica

Blic pre 20 minuta
Naš pevač se oženio treći put u 63. godini. Sada progovorio o bračnom životu: "Uvek postoji način da se ljubav praktikuje"…

Naš pevač se oženio treći put u 63. godini. Sada progovorio o bračnom životu: "Uvek postoji način da se ljubav praktikuje"

Blic pre 35 minuta