"Preko Seke Aleksić sam ti disao za vrat" Kompozitor iznenadio Cecu priznanjem pred kamerama: "Sabotirao sam duet"

Dragan Brajović Braja pričao je o svom profesionalnom putu i inspiraciji tokom emisije 'Ceca Show'.

Govorio je o saradnji sa Sekom Aleksić i o probojima u muzičkoj industriji. Kompozitor Dragan Brajović Braja ogolio je dušu u emisiji "Ceca Show" koja se upravo emituje na Blic televiziji. On je bez zadrške pričao o tome kako je hteo da juri njenu karijeru i zahvaljujući toj ambiciji uspeo da napravi odličan album Seki Aleksić. Najnovija epizoda emisije "Ceca show" donosi nikad ranije ispričane priče, a tajne estrade i pevača koje se do sada nisu javno čule,