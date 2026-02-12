"Preko Seke Aleksić sam ti disao za vrat" Kompozitor iznenadio Cecu priznanjem pred kamerama: "Sabotirao sam duet"

Blic pre 50 minuta
"Preko Seke Aleksić sam ti disao za vrat" Kompozitor iznenadio Cecu priznanjem pred kamerama: "Sabotirao sam duet"

Dragan Brajović Braja pričao je o svom profesionalnom putu i inspiraciji tokom emisije 'Ceca Show'.

Govorio je o saradnji sa Sekom Aleksić i o probojima u muzičkoj industriji. Kompozitor Dragan Brajović Braja ogolio je dušu u emisiji "Ceca Show" koja se upravo emituje na Blic televiziji. On je bez zadrške pričao o tome kako je hteo da juri njenu karijeru i zahvaljujući toj ambiciji uspeo da napravi odličan album Seki Aleksić. Najnovija epizoda emisije "Ceca show" donosi nikad ranije ispričane priče, a tajne estrade i pevača koje se do sada nisu javno čule,
Otvori na blic.rs

Pročitajte još

"Željko hoće da je šiša nasred Terazija, ne treba nam ona" Braja otkrio kako je na početku odbio saradnju sa Cecom, u sve…

"Željko hoće da je šiša nasred Terazija, ne treba nam ona" Braja otkrio kako je na početku odbio saradnju sa Cecom, u sve umešan njegov kolega

Blic pre 1 sat
"Nismo se dogovorili oko finansija" Nina Badrić htela da prepeva veliki folk hit, Braja u emisiji "Ceca Show" o tome zašto joj…

"Nismo se dogovorili oko finansija" Nina Badrić htela da prepeva veliki folk hit, Braja u emisiji "Ceca Show" o tome zašto joj nije dozvolio

Blic pre 1 sat
Evo zašto Ceca i Seka Aleksić nikada nisu snimile duet! Braja otkrio istinu o njihovom odnosu

Evo zašto Ceca i Seka Aleksić nikada nisu snimile duet! Braja otkrio istinu o njihovom odnosu

Telegraf pre 5 sati
Evo zašto Ceca i Seka Aleksić nikada nisu snimile duet: Braja u emisiji "Ceca show" otkrio nepoznate detalje o odnosu…

Evo zašto Ceca i Seka Aleksić nikada nisu snimile duet: Braja u emisiji "Ceca show" otkrio nepoznate detalje o odnosu koleginica (BLIC TV, 22.15)

Blic pre 11 sati
Seka Aleksić otkrila zbog čega nije bila na sahrani Saše Popovića, ovo je poslednja poruka koju su razmenili: "Opraštajte…

Seka Aleksić otkrila zbog čega nije bila na sahrani Saše Popovića, ovo je poslednja poruka koju su razmenili: "Opraštajte ljudima, kad odete na onaj drugi svet, ostaju vaša dela"

Blic pre 2 dana
Anastasija krišom snimila Cecu u krevetu bez trunke šminke: Podelila snimak iz vile na Dedinju: "Nakon poslednjeg nervnog…

Anastasija krišom snimila Cecu u krevetu bez trunke šminke: Podelila snimak iz vile na Dedinju: "Nakon poslednjeg nervnog sloma" (video)

Blic pre 3 dana
Godina sa Natašom Bekvalac

Godina sa Natašom Bekvalac

Kurir pre 3 dana

Ključne reči

Seka AleksićCeca Show

Zabava, najnovije vesti »

Pronašao novčanik sa parama i dokumentima, pa rešio da ga vrati vlasniku - nije ni slutio da će ga "zaviti u crno", čak ni…

Pronašao novčanik sa parama i dokumentima, pa rešio da ga vrati vlasniku - nije ni slutio da će ga "zaviti u crno", čak ni policajci nisu znali šta ih je snašlo

Blic pre 10 minuta
"Preko Seke Aleksić sam ti disao za vrat" Kompozitor iznenadio Cecu priznanjem pred kamerama: "Sabotirao sam duet"

"Preko Seke Aleksić sam ti disao za vrat" Kompozitor iznenadio Cecu priznanjem pred kamerama: "Sabotirao sam duet"

Blic pre 50 minuta
"Čula sam se sa Milicom Todorović" Jovana Pajić progovorila o koleginici, pa se osvrnula na otmicu Daniela Kajmakoskog…

"Čula sam se sa Milicom Todorović" Jovana Pajić progovorila o koleginici, pa se osvrnula na otmicu Daniela Kajmakoskog: "Pošast vlada" (video)

Blic pre 5 minuta
"On je manijak, psihički oboleo čovek koji mi maltretira dete": Majka Teodore Delić besna kao ris, oplela po Nenadu - Odmah se…

"On je manijak, psihički oboleo čovek koji mi maltretira dete": Majka Teodore Delić besna kao ris, oplela po Nenadu - Odmah se oglasila njegova porodica

Blic pre 20 minuta
Naš pevač se oženio treći put u 63. godini. Sada progovorio o bračnom životu: "Uvek postoji način da se ljubav praktikuje"…

Naš pevač se oženio treći put u 63. godini. Sada progovorio o bračnom životu: "Uvek postoji način da se ljubav praktikuje"

Blic pre 35 minuta