Pronašao novčanik sa parama i dokumentima, pa rešio da ga vrati vlasniku - nije ni slutio da će ga "zaviti u crno", čak ni policajci nisu znali šta ih je snašlo

Blic pre 10 minuta
Pronašao novčanik sa parama i dokumentima, pa rešio da ga vrati vlasniku - nije ni slutio da će ga "zaviti u crno", čak ni…

U novčaniku su, uz lične dokumente, pronađene i dve doze kokaina.

Vlasnik je priznao upotrebu kokaina i suočio se sa posledicama. Jedan muškarac pronašao je izgubljeni novčanik na ulici u Peskari i odmah ga odneo u policijsku stanicu, ne sluteći da će njegov gest otkriti veliku neprijatnost vlasniku. U novčaniku su, pored ličnih dokumenata, pronađene i dve doze kokaina, zbog čega je 35-godišnjak prijavljen policijskoj stanici. Incident se dogodio u četvrtak, 4. septembra, oko 1 sata ujutro na Viale Trieste. Novčanik je pronašao
