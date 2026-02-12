„Sve što radiš, na kraju pripada publici”: Priča Jamesa Van Der Beeka, koji će večno biti zaneseni Dawson jedne mladosti

Blic pre 1 sat
„Sve što radiš, na kraju pripada publici”: Priča Jamesa Van Der Beeka, koji će večno biti zaneseni Dawson jedne mladosti…

James Van Der Beek, glumac najpoznatiji po glavnoj ulozi u popularnoj tinejdžerskoj drami iz devedesetih Dawson’s Creek, preminuo je u 48 godini.

„Naš voljeni James David Van Der Beek mirno je preminuo jutros. Svoje poslednje dane je proveo sa hrabrošću, verom i dostojanstvom,“ stoji u saopštenju objavljenom u sredu na zvaničnoj Instagram stranici Van Der Beeka. „Mnogo toga ima da se podeli u vezi sa njegovim željama, ljubavlju prema čovečanstvu i svetinjom vremena. Ti dani će doći. Za sada molimo za mirnu privatnost dok tugujemo za našim voljenim suprugom, ocem, sinom, bratom i prijateljem.“ U novembru
Danas pre 2 sata
