(Video) "savez tirane, Prištine i Zagreba je velika pretnja za naše: GraÐane!" Vučić iz Ankare: "Sa velikom zebnjom gledam kako taj vojni savez uzima zamah"

Blic pre 7 minuta
(Video) "savez tirane, Prištine i Zagreba je velika pretnja za naše: GraÐane!" Vučić iz Ankare: "Sa velikom zebnjom gledam…

Predsednik Vučić je održao sastanak sa predsednikom Turske Redžepom Tajipom Erdoganom Razgovarali su o političkoj i ekonomskoj saradnji između dve zemlje Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se građanima Srbije nakon sastanka sa predsednikom Turske Redžepom Tajipom Erdoganom.

Predsednik je na početku rekao da su imali veoma produktivan dan i da su iskreno i otvoreno razgovarali o svim pitanjima. - Ne moramo uvek o svemu da mislimo isto, ali nikada nismo ulazili u lične sukobe i verujem da smo danas vratili odnose Srbije i Turske na puteve, one najbolje koje smo gradili godinama. Očekujemo predsednika Erdogana za 3-4 meseca u Beogradu - najavio je Vučić. Govoreći o vojnom savezu Hrvatske, Albanije i Prištine, predsednik je istakao da
Vučić o AI planu Vlade za razvoj države: Pojma nisam imao šta je veštačka inteligencija

