"Željko hoće da je šiša nasred Terazija, ne treba nam ona" Braja otkrio kako je na početku odbio saradnju sa Cecom, u sve umešan njegov kolega

Blic pre 1 sat
Ceca Ražnatović snima novi album u saradnji sa Dragom Brajovićem i Dejanom Kostićem.

U emisiji 'Ceca Show' otkriveni su detalji početka saradnje sa Brajom. Najveća balkanska zvezda Ceca Ražnatović snima novi album u saradnji sa Draganom Brajovićem Brajom i Dejanom Kostićem, a upravo sada u emisiji "Ceca Show" otkriva zašto na početku karijere nije uspela da ostvari saradnju sa Brajom. Na Blic televiziji samo na MTS Iris TV KANAL 145, a na platformama Supernova i m:SAT na broju 17 upravo se emituje nova epizoda "Ceca show" u kojoj je pevačica
Ceca RažnatovićCece RažnatovićMTSCeca Show

