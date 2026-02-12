Jerinić (ZLF): Izmene izbornih zakona fingiranje procesa, pokušaj da se umilostivi Evropska komisija

Poslanica Zeleno-levog fronta (ZLF) Jelena Jerinić ocenila je večeras da predlozi izmena tri izborna zakona, predstavljaju „fingiranje procesa“ i pokušaj da se „umilostivi“ Evropska komisija prikazivanjem da se ispunjavaju preporuke ODIHR-a o izbornim uslovima.

Jerinić, koja je i profesorka ustavnog prava, je za televiziju N1 rekla da preporuke ODIHR-a zahtevaju da se izborni zakoni menjaju u konsultativnom procesu, što je, prema njenim rečima, nekada bila radna grupa za unapređenje izbornih uslova, čiji je i ona bila član. Ocenila je da ta radna grupa više ne postoji, jer su je napustili opozicija i civilno društvo, te da zbog toga predložene izmene zakona zapravo predstavljaju fingiranje tog procesa. „Nama je sekretar