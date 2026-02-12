NBS: Referentna kamatna stopa zadržana na 5,75 odsto

NBS: Referentna kamatna stopa zadržana na 5,75 odsto

Izvršni odbor Narodne banke Srbije (NBS) odlučio je danas da referentnu kamatnu stopu zadrži na nivou od 5,75 odsto, kao i da na nepromenjenim nivoima zadrži kamatne stope na depozitne (4,5 odsto) i kreditne olakšice (sedam odsto), saopštila je NBS.

Prilikom donošenja takve odluke, Izvršni odbor je pre svega imao u vidu ostvarenu i očekivanu inflaciju u narednom periodu i faktore iz domaćeg i međunarodnog okruženja koji utiču na njeno kretanje, navodi se u saopštenju. Ocenjeno je da je na obaranje inflacije u velikoj meri uticala primena Uredbe o posebnim uslovima za obavljanje trgovine za određenu vrstu robe, kojom su ograničene trgovinske marže u veletrgovini i maloprodaji. Nastavak kretanja inflacije u
