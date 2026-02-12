Šef delegacije EU u Srbiji: Usvajanje pravosudnih zakona podriva poverenje u nezavisnost sudstva

Šef delegacije Evropske unije (EU) u Srbiji Andreas fon Bekerat ponovio je danas da EU žali zbog usvajanja pravosudnih zakona u Srbiji jer to podriva poverenje u nezavisnost sudstva koje je važno na putu Srbije ka Uniji. „Žalimo zbog usvajanja amandmana o pravosudnim zakonima, jer to podriva poverenje u nezavisnost sudstva, i očekujemo reforme koje će potvrditi autonomnost pravosuđa i primenu vladavine prava“, rekao je Fon Bekerat u emisiji „Pravi ugao“ na