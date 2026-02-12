Šef delegacije EU u Srbiji: Usvajanje pravosudnih zakona podriva poverenje u nezavisnost sudstva

Danas pre 12 sati  |  Beta
Šef delegacije EU u Srbiji: Usvajanje pravosudnih zakona podriva poverenje u nezavisnost sudstva
Šef delegacije Evropske unije (EU) u Srbiji Andreas fon Bekerat ponovio je danas da EU žali zbog usvajanja pravosudnih zakona u Srbiji jer to podriva poverenje u nezavisnost sudstva koje je važno na putu Srbije ka Uniji. „Žalimo zbog usvajanja amandmana o pravosudnim zakonima, jer to podriva poverenje u nezavisnost sudstva, i očekujemo reforme koje će potvrditi autonomnost pravosuđa i primenu vladavine prava“, rekao je Fon Bekerat u emisiji „Pravi ugao“ na
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Bekerat: EU očekivala da bude konsultovana oko "Mrdićevih zakona", zatraženo da se obustavi primena

Bekerat: EU očekivala da bude konsultovana oko "Mrdićevih zakona", zatraženo da se obustavi primena

Radio 021 pre 24 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Evropska UnijaEU

Politika, najnovije vesti »

Minhen: Trampova razbijačka politika i evropski odgovor

Minhen: Trampova razbijačka politika i evropski odgovor

Dojče vele pre 4 minuta
U Alternativi za Nemačku kuva – teške optužbe unutar stranke

U Alternativi za Nemačku kuva – teške optužbe unutar stranke

Dojče vele pre 4 minuta
Teška bolest u Srbiji: Anđela postoji, ali je sistem ne vidi

Teška bolest u Srbiji: Anđela postoji, ali je sistem ne vidi

Vreme pre 29 minuta
Gde su istraživanja javnog mnjenja u izbornoj godini i da li studentska lista zaista „čisti“ naprednjake?

Gde su istraživanja javnog mnjenja u izbornoj godini i da li studentska lista zaista „čisti“ naprednjake?

Danas pre 14 minuta
Bekerat: EU očekivala da bude konsultovana oko "Mrdićevih zakona", zatraženo da se obustavi primena

Bekerat: EU očekivala da bude konsultovana oko "Mrdićevih zakona", zatraženo da se obustavi primena

Radio 021 pre 24 minuta