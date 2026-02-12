Zelenski: Nema izbora u Ukrajini dok ne stupi na snagu primirje

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je večeras da će Ukrajina održati izbore tek posle prekida vatre i postizanja bezbednosnih garancija.

Zelenski je reagovao na izveštaje da Kijev razmatra održavanje predsedničkih izbora i referenduma, u bliskoj budućnosti. „Održaćemo izbore tek kada budu na snazi sve neophodne bezbednosne garancije“, rekao je predsednik Ukrajine tokom onlajn konferencije za novinare i dodao da prvo treba obezbediti primirje, pa tek onda izbore. Zelenski je reagovao na vest britanskog lista Fajnenšel tajmsa (The Financial Times) da Ukrajina, pod pritiskom Sjedinjenih Američkih