Zelenski: Nema izbora u Ukrajini dok ne stupi na snagu primirje

Danas pre 6 sati  |  Beta
Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je večeras da će Ukrajina održati izbore tek posle prekida vatre i postizanja bezbednosnih garancija.

Zelenski je reagovao na izveštaje da Kijev razmatra održavanje predsedničkih izbora i referenduma, u bliskoj budućnosti. „Održaćemo izbore tek kada budu na snazi sve neophodne bezbednosne garancije“, rekao je predsednik Ukrajine tokom onlajn konferencije za novinare i dodao da prvo treba obezbediti primirje, pa tek onda izbore. Zelenski je reagovao na vest britanskog lista Fajnenšel tajmsa (The Financial Times) da Ukrajina, pod pritiskom Sjedinjenih Američkih
Radio 021 pre 24 minuta
