Zapalio tri kamiona u Novom Sadu, šteta oko 350.000 evra: Uhapšen osumnjičeni za teško delo protiv opšte sigurnosti

Euronews pre 32 minuta  |  Autor: FoNet
Zapalio tri kamiona u Novom Sadu, šteta oko 350.000 evra: Uhapšen osumnjičeni za teško delo protiv opšte sigurnosti
Novosadska policija uhapsila je E. V. (40) zbog sumnje da je zapalio tri kamiona i načinio štetu oko 350.000 evra, saopštila je danas Policijska uprava u Novom Sadu. U saopštenju se navodi da je E. V. uhapšen zbog sumnje da je učinio teško delo protiv opšte sigurnosti i izazivanje opšte opasnosti tako što je u petak, oko pola tri ujutru, zapalio dva kamiona ispred jednog servisa u okolini Novog Sada, prethodno ih polivši zapaljivom tečnošću. Vatra je zahvatila i
Otvori na euronews.rs

Povezane vesti »

Uhapšen Novosađanin za kojeg se sumnja da je zapalio kamione, šteta 350.000 evra

Uhapšen Novosađanin za kojeg se sumnja da je zapalio kamione, šteta 350.000 evra

N1 Info pre 1 sat
U Novom Sadu uhapšen osumnjičeni za paljenje dva kamiona (VIDEO)

U Novom Sadu uhapšen osumnjičeni za paljenje dva kamiona (VIDEO)

RTV pre 47 minuta
Novosađanin (40) uhapšen zbog sumnje da je zapalio tri kamiona, pričinjena šteta 350.000 evra

Novosađanin (40) uhapšen zbog sumnje da je zapalio tri kamiona, pričinjena šteta 350.000 evra

Newsmax Balkans pre 48 minuta
U Novom Sadu uhapšen osumnjičeni za paljenje dva kamiona

U Novom Sadu uhapšen osumnjičeni za paljenje dva kamiona

NIN pre 32 minuta
Novosađanin upalio kamione ispred servisa u okolini grada, pričinjena šteta od oko 350.000 evra

Novosađanin upalio kamione ispred servisa u okolini grada, pričinjena šteta od oko 350.000 evra

Moj Novi Sad pre 1 sat
Uhapšen osmunjičeni diler u Zrenjaninu: Policija mu našla više od kilogram droge

Uhapšen osmunjičeni diler u Zrenjaninu: Policija mu našla više od kilogram droge

Euronews pre 27 minuta
Podmetnuo požar, napravio štetu od 350.000 evra! Izgorelo sve do pepela, policija uhapsila počinioca!

Podmetnuo požar, napravio štetu od 350.000 evra! Izgorelo sve do pepela, policija uhapsila počinioca!

Kurir pre 47 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi Sadhapšenje

Društvo, najnovije vesti »

Firanj (SSP): Cena mleka za proizvođače u Srbiji je odavno izgubila bitku sa flašicom kisele vode

Firanj (SSP): Cena mleka za proizvođače u Srbiji je odavno izgubila bitku sa flašicom kisele vode

Beta pre 2 minuta
Petrov predstavio novi saziv Ustavnog suda: Važno izabrati još troje sudija da sud bude u punom sastavu

Petrov predstavio novi saziv Ustavnog suda: Važno izabrati još troje sudija da sud bude u punom sastavu

RTV pre 2 minuta
Potpisan Protokol o saradnji Ustavnog suda i Pravnog fakulteta u Prištini sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici

Potpisan Protokol o saradnji Ustavnog suda i Pravnog fakulteta u Prištini sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici

RTV pre 7 minuta
Napade na novinare u Srbiji organizuje režimska medijska hobotnica

Napade na novinare u Srbiji organizuje režimska medijska hobotnica

Danas pre 8 minuta
Firanj (SSP): Cena mleka za proizvođače u Srbiji je odavno izgubila bitku sa flašicom kisele vode

Firanj (SSP): Cena mleka za proizvođače u Srbiji je odavno izgubila bitku sa flašicom kisele vode

Serbian News Media pre 2 minuta