Bruno Fernando upitan hoće li ostati u Partizanu: Evo šta je on imao da kaže!

Hot sport pre 2 sata
Bruno Fernando upitan hoće li ostati u Partizanu: Evo šta je on imao da kaže!

Sigurno da će imati motiv više! U 28. kolu Evrolige, Partizan će odmeriti snage sa ekipom madridskog Reala.

Duel je na programu u petak sa početkom od 20.30, a uoči tog meča Bruno Fernando, bivši centar Real Madrida je rekao: „Ne znam mnogo o svemu tome što se desilo, ali znam kako treba biti ozbiljan na parketu jer sve što se dogodi treba da ostane tamo. Biće to dobra utakmica između dve dobre ekipe i nadamo se pobedi“ – rekao je Parker. Atmosfera u timu je sve bolja. „Naravno. Navijači su sjajni i daju nam odličnu energiju, konstantno navijaju za nas i po tome je
Otvori na hotsport.rs

Povezane vesti »

Penjaroja želi pobedu nad velikanom: Da usrećimo navijače u Beogradu, znam istoriju s Realom

Penjaroja želi pobedu nad velikanom: Da usrećimo navijače u Beogradu, znam istoriju s Realom

Dnevnik pre 15 minuta
Real pojačan u Beogradu: Madriđanima se dva igrača vraćaju u tim za duel sa Partizanom

Real pojačan u Beogradu: Madriđanima se dva igrača vraćaju u tim za duel sa Partizanom

Večernje novosti pre 31 minuta
Dobro poznata lica u Beogradskoj areni! Evroliga odredila sudije za meč Partizana i Reala!

Dobro poznata lica u Beogradskoj areni! Evroliga odredila sudije za meč Partizana i Reala!

Kurir pre 1 sat
Evroliga odredila: Evo ko će suditi meč Partizan - Real Madrid u Evroligi

Evroliga odredila: Evo ko će suditi meč Partizan - Real Madrid u Evroligi

Večernje novosti pre 1 sat
Jorgos Barcokas kažnjen pred meč sa Zvezdom: Evroliga nemilosrdna prema treneru Olimpijakosa

Jorgos Barcokas kažnjen pred meč sa Zvezdom: Evroliga nemilosrdna prema treneru Olimpijakosa

Telegraf pre 1 sat
Može li Partizan da prekine dugačku seriju Reala koja je počela u „ukletoj“ seriji plej-ofa? (VIDEO)

Može li Partizan da prekine dugačku seriju Reala koja je počela u „ukletoj“ seriji plej-ofa? (VIDEO)

Danas pre 2 sata
Dobra vest u moru loših: Bivši crno-beli se vraća protiv Zvezde

Dobra vest u moru loših: Bivši crno-beli se vraća protiv Zvezde

Sport klub pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

PartizanReal MadridMadridEvroliga

Sport, najnovije vesti »

Žreb za Ligu nacija u Briselu - Srbija u trećem šeširu čeka imena budućih rivala

Žreb za Ligu nacija u Briselu - Srbija u trećem šeširu čeka imena budućih rivala

RTS pre 11 minuta
UŽIVO - Žreb za Ligu nacija, Srbija čeka imena rivala!

UŽIVO - Žreb za Ligu nacija, Srbija čeka imena rivala!

Sportske.net pre 10 minuta
Najveći ovoseoznski potpis u evroligi: Panatinaikos ozvaničio čoveka koji menja sve!

Najveći ovoseoznski potpis u evroligi: Panatinaikos ozvaničio čoveka koji menja sve!

Hot sport pre 5 minuta
Zelenski odlikovao ukrajinskog reprezentativca u skeletonu diskvalifikovanog sa ZOI

Zelenski odlikovao ukrajinskog reprezentativca u skeletonu diskvalifikovanog sa ZOI

Euronews pre 5 minuta
Zapanjujuće! Ovoliko je UEFA zaradila samo prošle godine

Zapanjujuće! Ovoliko je UEFA zaradila samo prošle godine

Sport klub pre 5 minuta