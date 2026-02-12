Kako do produženog vikenda i odmora od 9 dana?

Zbog pravila o "prenesenim" praznicima, neradni dani su i ponedeljak 16. i utorak 17. februar.

To znači da mnogi zaposleni mogu iskoristiti priliku da spoje vikend sa praznicima i u zbiru uživaju u čak četiri dana odmora - od subote 14. do utorka 17. februara. Ovaj produženi vikend idealan je za kraći odmor, mini putovanje ili jednostavno relaksaciju kod kuće. Ako želite maksimalno produžiti odmor, možete planirati i slobodne dane u sredini nedelje. Na primer, uz tri dana godišnjeg odmora od srede 18. do petka 20. februara, dobićete devet dana slobodnog