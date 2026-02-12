Devojčici amputirana noga, stravične scene sa mesta gde je iskočio tramvaj: Jedna osoba poginula! Ovo su dva moguća uzroka jezivog sudara u Sarajevu (video)

Devojčici (17) je zbog strašnih povreda amputirana noga.

Ona se trenutno nalazi u operacionoj sali u Opštoj bolnici u Sarajevu. Dr. Rijada Blažević, specijalista urgentne medicine je potvrdila da je dispečerski centar Zavoda za hitnu medicinsku pomoć u 12 sati primio više poziva od sugrađana da se desilo iskakanje tramvaja s tramvajskih šina. - Odmah su dve ekipe upućene istovremeno na teren jer smo sumnjali da ima više povređenih, s obzirom na događaj koji se desio. Jedna ekipa je bila u pripravnosti, jer te ekipe koje