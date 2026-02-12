Devojčici amputirana noga, stravične scene sa mesta gde je iskočio tramvaj: Jedna osoba poginula! Ovo su dva moguća uzroka jezivog sudara u Sarajevu (video)

Kurir pre 2 sata  |  Dnevni avaz)
Devojčici amputirana noga, stravične scene sa mesta gde je iskočio tramvaj: Jedna osoba poginula! Ovo su dva moguća uzroka…

Devojčici (17) je zbog strašnih povreda amputirana noga.

Ona se trenutno nalazi u operacionoj sali u Opštoj bolnici u Sarajevu. Dr. Rijada Blažević, specijalista urgentne medicine je potvrdila da je dispečerski centar Zavoda za hitnu medicinsku pomoć u 12 sati primio više poziva od sugrađana da se desilo iskakanje tramvaja s tramvajskih šina. - Odmah su dve ekipe upućene istovremeno na teren jer smo sumnjali da ima više povređenih, s obzirom na događaj koji se desio. Jedna ekipa je bila u pripravnosti, jer te ekipe koje
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Poznato u kakvom je stanju devojčica povređena u iskakanju tramvaja u Sarajevu

Poznato u kakvom je stanju devojčica povređena u iskakanju tramvaja u Sarajevu

Telegraf pre 31 minuta
Jedna osoba poginula, četiri povređeno! Stravična nesreća u Sarajevu: Tramvaj iskočio iz šina i udario u stanicu, devojci…

Jedna osoba poginula, četiri povređeno! Stravična nesreća u Sarajevu: Tramvaj iskočio iz šina i udario u stanicu, devojci amputirana noga (foto, video)

Blic pre 2 sata
Sarajevo: Jedna osoba poginula, dve povređene kada je tramvaj iskliznuo iz šina

Sarajevo: Jedna osoba poginula, dve povređene kada je tramvaj iskliznuo iz šina

NIN pre 3 sata
Nesreća u Sarajevu: Tramvaj iskočio iz šina, jedna osoba stradala, devojci amputirana noga (FOTO, VIDEO)

Nesreća u Sarajevu: Tramvaj iskočio iz šina, jedna osoba stradala, devojci amputirana noga (FOTO, VIDEO)

Danas pre 2 sata
Amputirana noga devojčiči u Sarajevu, povređenoj usled iskakanja tramvaja iz šina

Amputirana noga devojčiči u Sarajevu, povređenoj usled iskakanja tramvaja iz šina

N1 Info pre 3 sata
VIDEO Tramvaj iskočio iz šina u Sarajevu: Jedna osoba poginula, devojčici amputirana noga

VIDEO Tramvaj iskočio iz šina u Sarajevu: Jedna osoba poginula, devojčici amputirana noga

Radio 021 pre 3 sata
Amputirana noga devojčiči u Sarajevu, povređenoj usled iskakanja tramvaja iz šina

Amputirana noga devojčiči u Sarajevu, povređenoj usled iskakanja tramvaja iz šina

Serbian News Media pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Sarajevosaobraćajna nesrećadevojcicatramvaj

Balkan, najnovije vesti »

Decu tuku, šišaju i dave: Jezivo vršnjačko naselje u banjalučkoj osnovnoj školi, nasilnici - drugaci

Decu tuku, šišaju i dave: Jezivo vršnjačko naselje u banjalučkoj osnovnoj školi, nasilnici - drugaci

Večernje novosti pre 6 minuta
Ovako danas izgleda Radoje Zvicer? Na poternicama Europola i Interpola pet fotografija - U lažnim dokumentima Josip, David…

Ovako danas izgleda Radoje Zvicer? Na poternicama Europola i Interpola pet fotografija - U lažnim dokumentima Josip, David, Davor... (foto)

Večernje novosti pre 1 minut
Crna Gora: Sud za Vesnu Medenicu traži konstantan nadzor policije

Crna Gora: Sud za Vesnu Medenicu traži konstantan nadzor policije

RTV pre 46 minuta
Dvostruki udar na Kavčane! U Beogradu nađeni raketni bacač i snajper, a u Kotoru oduzeta "zver" od 500.000 evra: Pripremana…

Dvostruki udar na Kavčane! U Beogradu nađeni raketni bacač i snajper, a u Kotoru oduzeta "zver" od 500.000 evra: Pripremana nova likvidacija? (foto/video)

Blic pre 16 minuta
Pregazio ženu, pa pobegao: Makedonac uhapšen u Beogradu, za njim raspisana poternica

Pregazio ženu, pa pobegao: Makedonac uhapšen u Beogradu, za njim raspisana poternica

Blic pre 41 minuta